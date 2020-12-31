Какой Новый год обходится без праздничного стола. Поэтому вопрос о том, как не мучиться от последствий переедания, актуален для многих россиян. Как правильно питаться в новогодние праздники и что делать в случае переедания? Советы читателям «КП-Екатеринбург» дала Наталья Игнатова, врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» в Екатеринбурге.- Да, пищевое отравление часто случается в новогодние праздники. Нужно, в первую очередь поголодать несколько часов, принять какой-нибудь адсорбент: активированный уголь или «Смекту» два-три пакетика. Можно вызвать рвоту после приема большого количества жидкости, - рассказывает Наталья Игнатова.По словам специалиста, при небольшом отравлении, врача вызывать на дом не нужно. У человека будет слабость, поэтому нужно в течение дня соблюдать спокойный режим деятельности и питания.Если же температура и слабость не пройдут и состояние ухудшится, то нужно обратить к врачу и вызвать бригаду скорой помощи.Часто люди травятся несвежими салатами, которыми питаются не только в новогодний вечер, но и на следующий день. Тут важно понимать, что даже в холодильнике в блюде размножаются бактерии, ведь там плюсовая температура.- Проще всего сделать заготовку, и заправлять салат по мере надобности: заправили порцию и поели, - говорит Наталья Игнатова. – в холодильнике салат хранится максимум до 18 часов.Не стоит употреблять в пищу одновременно несколько экзотических блюд. Идеальный вариант – поставить на новогодний стол несколько салатов, которые стоит есть в небольших количествах. Также не стоит налегать на жирные и острые блюда.Как правило, в праздники человек находится дома, где рядом с ним телевизор и холодильник. Чтобы меньше есть, по словам специалиста, лучше заранее составить программу, куда включить пребывание на свежем воздухе, чтобы не отвлекаться на еду.Также следует ограничить употребление алкогольных напитков и не мешать их за новогодним столом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде жители Екатеринбурга встретят Новый год-2021: отвечает Яндекс. Большая часть уральцев останется дома, но есть и те, кто отправится путешествовать по стране (подробнее)Елочные базары в Екатеринбурге 2020-2021: адреса. Рассказываем, как будут работать елочные базары в уральской столице (подробнее)