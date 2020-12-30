В городе Кушва Свердловской области вечером 30 декабря водитель на иномарке Mazda-СХ5 насмерть сбил 17-летнего парня, который хотел перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла на перекрестке Горняков-Строителей.Автоинспекторам водитель объяснил, что двигался со стороны улицы Союзов в сторону Магистральной. Для пешехода горел запрещающий сигнал светофора, он стоял на тротуаре, но, когда до машины оставалось около 10 метров, молодой человек неожиданно начал движение и угодил под колеса.Полученные травмы для пешехода оказались смертельными. Он погиб на месте аварии еще до приезда скорой помощи. На его одежде не было светоотражающих элементов. Полиция установила личность погибшего, раньше его не привлекали к административной ответственности, воспитывался в полной и благополучной семье.- Водитель автомобиля Mazda имеет внушительный водительский стаж: 40 лет. За это время его дважды привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент ДТП он был трезв, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Сейчас сотрудники ГИБДД проводят замеры на месте происшествия, им предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП.