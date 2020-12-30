Скоро на улицах Екатеринбурга появится необычный трамвай. Особенность его в том, что всем своим внешним видом и интерьером он будет напоминать старинные трамваи, ездившие по улицам городов столетие назад. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Разработал его «Уралтрансмаш».- Внешне он сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сидения, - все придумано со вкусом, - отмечает глава региона. - Внутри - самые передовые технологии. Ретро-трамвай сделан на основе модели 71-415. А это, я напомню, экологичный вагон с низким полом, то есть удобный для всех пассажиров, в том числе и для маломобильных.Сидячих мест в ретро-трамвае 30. А вообще он за раз может перевезти 199 человек. Когда именно он выедет на улицы города, пока неизвестно.- Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города, - добавляет Евгений Куйвашев. - Он понравится и горожанам, и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем.