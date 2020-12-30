В Дегтярске 14-летний подросток вытащил из-под подушки матери, пока она спала, ключи от ВАЗ-2115 и поехал с другом кататься по городу. Поездка закончилась, когда парень не справился с управлением и автомобиль улетел в дерево.- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 30 декабря, около 5 часов утра, 14-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, возле дома № 4 по улице Клубной, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.После удара об дерево мальчик и его 15-летний друг получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Автомобиль получил серьезные повреждения, его увезли на специализированную стоянку.Мама подростка, угнавшего автомобиль у нее «из-под носа», рассказала, что ключи были под подушкой, так как несколько дней назад сын уже предпринимал попытку тайно похитить ключи от автомобиля. Женщина рассказала, что отец мальчика сейчас находится в местах лишения свободы и воспитывает она его одна. Вождению его никто не обучал.Друг подростка, чтобы покататься по ночному городу, сбежал из дома через окно своей комнаты. Отметим, что оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за кражу чужого имущества.- В настоящий момент сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении законных представителей подростков к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.Госавтоинспекция Свердловской области призывает родителей тщательнее следить за детьми и исключить доступ к ключам от автомобилей. Особенно это касается несовершеннолетних, не имеющих водительского удостоверения. В ГИБДД отмечают, что это является основанием для постановки детей на профилактический учет и проведения с ними индивидуальной профилактической работы. Родителям при этом грозят крупные штрафы.- Обучение детей практическому вождению возможно только после изучения теории в детской юношеской автошколе, имеющей лицензию и только на закрытой площадке под присмотром инструктора, - рассказали в ГИБДД.Также следует помнить, что за передачу управления автомобилем человеку, не имеющему прав, предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Проехал больше километра»: в Березовском 10-летний мальчик угнал иномарку. Ключи ребенок взял в доме у друга (подробнее)В Екатеринбурге 18-летний парень без прав угнал «Газель» и сбил подростка. Молодой человек скрылся с места ДТП, но его быстро поймали (подробнее)В Екатеринбурге подростки угнали машину, чтобы покататься, и на гигантской скорости влетели в отбойник. Их с серьезными травмами экстренно госпитализировали в детскую больницу (подробнее)