На фоне обширной дискуссии в международном научном сообществе относительно возможной роли, которую может играть ополаскиватель для полости рта в период пандемии, был проведен ряд исследований. В декабре этого года российский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» стал первым в России, кто изучил действие ополаскивателя для полости рта, содержащего цетилпиридиниум хлорид (CPC). Специалистам удалось доказать, что входящий в состав ополаскивателей для полости рта СРС, способен подавлять штамм вируса SARS-CoV-2.Известно, что использование ополаскивателя для полости рта может значительно сокращать образование бактериального налета в полости рта, который является основной причиной возникновения кариеса и проблем десен. Новое исследование подтвердило, что ополаскиватели для полости рта, содержащие цетилпиридиниум хлорид (СРС), подавляют также и активность штамма коронавируса SARS-CoV-2.Исследования, которые подтвердили эффективность данных средств, были инициированы компанией Unilever в США и России. Последнее и завершилось в этом месяце в новосибирском Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»1. Раньше подобных исследований не проводили, потому что в нашей жизни не существовало пандемии: а сегодня ученые всего мира пытаются внести свой вклад в борьбу с общей проблемой. СРС - это антибактериальный компонент широкого спектра действия, хорошо знакомый медикам. Он безопасен для применения, если используется в соответствии с инструкциями, и давно эффективно применяется в разных сферах. В случае с коронавирусом, цетилпиридиния хлорид оказывает инактивирующее действие на сам штамм вируса, а не на клетки организма, - рассказал kp.ru Тимур Пестерев, врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии. Он в числе первых ознакомился с исследованием.Прежде чем принять и согласиться с подобной мерой гигиены, в научном сообществе долго велись обсуждения по данному поводу. И это нормально: дискуссия - в корне правильная методология, которая позволяет проверять заявленные постулаты. Если гипотеза подтверждается, ее принимают и, оценив пользу, внедряют в жизнь человека.- В России формулу ополаскивателя «Лесной бальзам», содержащую СРС, тестировали в новосибирском «Векторе» следующим образом: состав ополаскивателя, содержащий 0,07% цетилпиридиния хлорида, смешивали с вирусной суспензией SARS-CoV-2. Далее специально подобранная для таких исследований культура клеток подвергалась экспозиции (продолжительность воздействия– прим. ред) с этим раствором минимум на 30 секунд, имитируя процесс ополаскивания полости рта. После того как эту реакцию воздействия останавливали нейтрализацией, культуры клеток инкубировались (то есть выдерживались при определенных параметрах - температурных, кислородных и т. д. – прим.ред.) в течение 5 суток. По истечении этого времени, проводилось сравнение между ростом культуры SARS-CoV-2 на контрольном образце без ополаскивателя и испытуемом образце. Результаты показывают, что ополаскиватели для полости рта с СРС эффективны в подавлении активности коронавируса на 99,99%, - описал процесс наш собеседник.Ранее в ноябре эту же формулу проверили в независимой лаборатории Microbac Laboratories в США, и результаты исследований совпали. Технология CPC уже широко используется в стоматологической отрасли и известна своими антибактериальными свойствами, позволяющими эффективно решать основные проблемы полости рта.- Меры гигиены, принятые в обществе – это не условность, а доказанный факт. Вышел на улицу – надень маску, соблюдай дистанцию, старайся не трогать различные поверхности. Вернулся домой – помой руки, прополощи рот, чтобы минимизировать риски. К сожалению, до сих пор еще мало людей ответственно относятся к таким мерам, – говорит Тимур Пестерев. – Российское исследование, как и международное, показали обнадеживающие результаты, и примененный в низкой концентрации компонент CPC продемонстрировал хорошее подавление активности штаммов — это внушает позитивные мысли.