В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 406 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах традиционно столица Среднего Урала: +144.Также новые случаи подтверждены в Алапаевске, Карпинске, Невьянске, Кировграде, Ревде, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.Общее число заражений с начала пандемии в 2020 году в Свердловской области составляет 58 188. К настоящему моменту 50 524 человека полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 409 человек.Состояние 572 пациентов на данный момент остается тяжелым, 359 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 233 – подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки подтверждено 17 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале на 30 декабря составляет 1 491 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)