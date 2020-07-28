2020-07-28T17:23:24+03:00
Происшествия

«Не «Рэмбо», но вооружен»: на Урале ищут ревнивца, расстрелявшего соперника из ружья

У стрелка были ключи от квартиры бывшей возлюбленной
Евгений СТОЯНОВ
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Силовики ищут стрелка в Свердловской и Челябинской областяхСиловики ищут стрелка в Свердловской и Челябинской областяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге минувшим вечером произошла стрельба. Оказалось, что ее устроил ревнивый челябинец, который приехал в Екатеринбург. В одной из квартир на Машинной 29-летний «Ромео» встретился со своей бывшей возлюбленной. Вместе с девушкой был и ее знакомый. Между мужчинами произошел конфликт. В ходе него челябинец взялся за оружие. Он сделал несколько выстрелов, попав 30-летнему сопернику в туловище, а потом сбежал из квартиры.

- Ввиду своевременного оказания медицинской помощи пострадавшему, он остался жив. По предварительным данным, возможной причиной конфликта могла стать ревность к женщине, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Сейчас следователи и полиция ищут подозреваемого, а также пытаются установить точную причину стрельбы.

- У подозреваемого гражданина официально зарегистрировано два «ствола»: пистолет марки «Гроза» и охотничий гладкоствольный карабин «Сайга-12-1», внешне напоминающий автомат, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также представитель главка рассказал, что предшествовало стрельбе.

- Когда потерпевший мужчина и владелица квартиры пришли домой, ревнивый бывший сожитель уже был внутри жилища, у него имелись запасные ключи. Увидев свою спутницу в окружении другого кавалера, незваный гость среагировал достаточно неадекватно – схватил оружие и открыл стрельбу, после чего ретировался в неизвестном направлении, - рассказал полковник Горелых.

Оперативники уголовного розыска ищут стрелка не только в Свердловской области, но и в Челябинской областях.

- Вряд ли данный гражданин представляет из себя «Рэмбо», хотя он и может быть вооружён, - уточнил Валерий Горелых.

Он добавил, что самым лучшим решением для подозреваемого будет добровольно явиться в полицию, либо в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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