«Екатеринбурггаз» заботится о безопасности клиентов в пандемию

АО «Екатеринбурггаз» призывает потребителей во время пандемии пользоваться дистанционными сервисами обслуживания. Это поможет уберечь клиентов компании от распространения вирусной инфекции.

Если в вашей семье есть родственники пожилого возраста, также позаботьтесь о них и помогите им с оплатой или передачей показаний через онлайн-каналы.

Что можно сделать, не выходя из дома, на сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru:

· Оплатить за газ и техническое обслуживание газового оборудования без комиссии через личный кабинет клиента;

· Вызвать слесаря для проведения необходимых работ;

· Выбрать удобный для себя дистанционный способ оплаты;

· Передать показания прибора учета газа через личный кабинет клиента, по телефону 272-34-04 или электронной почте counter@ekgas.ru;

· Отправить вопрос по обслуживанию можно через интернет - приемную на сайте компании.

В случае утечки газа и других неисправностях газовых приборов незамедлительно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 (мобильный телефон) или 04 (стационарный телефон).

Пользуйтесь дистанционными каналами обслуживания и будьте здоровы!

«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 миллиарда кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения.