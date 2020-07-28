«Екатеринбурггаз» заботится о безопасности клиентов в пандемию
АО «Екатеринбурггаз» призывает потребителей во время пандемии пользоваться дистанционными сервисами обслуживания. Это поможет уберечь клиентов компании от распространения вирусной инфекции.
Если в вашей семье есть родственники пожилого возраста, также позаботьтесь о них и помогите им с оплатой или передачей показаний через онлайн-каналы.
Что можно сделать, не выходя из дома, на сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru:
· Оплатить за газ и техническое обслуживание газового оборудования без комиссии через личный кабинет клиента;
· Вызвать слесаря для проведения необходимых работ;
· Выбрать удобный для себя дистанционный способ оплаты;
· Передать показания прибора учета газа через личный кабинет клиента, по телефону 272-34-04 или электронной почте counter@ekgas.ru;
· Отправить вопрос по обслуживанию можно через интернет - приемную на сайте компании.
В случае утечки газа и других неисправностях газовых приборов незамедлительно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 (мобильный телефон) или 04 (стационарный телефон).
Пользуйтесь дистанционными каналами обслуживания и будьте здоровы!
«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 миллиарда кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения.