На Урале школьница забралась на памятник Герою Советского Союза и показала ему средний палец

В Белоярском ГО Свердловской области 24 июля произошло вопиющее событие: 12-летняя школьница забралась на памятник Герою Советского Союза и стала позировать, показывая неприличные жесты. Кадры ее фотосессии были выложены в сообществе «Подслушано в Белоярском» в соцсети. Их заметила прокуратура, которая тут же начала проверку.

Подростка быстро нашли. Оказалось, она живет со своей бабушкой. А ее родители проживают отдельно.

- Белоярская межрайонная прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Будет установлено, какая работа по правовому и патриотическому воспитанию проводится в образовательном учреждении, в котором обучается подросток.

Памятник, который стал объектом фотосессии, - бюст Попова Николая Антоновича, советского военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. Он родился в поселке Черемхова Белоярского ГО в 1922 году и погиб на войне в 1943 году.

КСТАТИ

В конце мая в Нижнем Тагиле произошел очень похожий инцидент: двое школьников среди бела дня затушили Вечный огонь на Площади Славы. После этого юные вандалы скрылись, но попали на запись с камеры видеонаблюдения. В тот же день подростков нашли. Оказалось, что одному из них было 13 лет, другому 14. Вместе с родителями их доставили в отделение полиции.

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