«Очень высокий риск заразиться»: в Екатеринбурге из-за коронавируса отменили марафон «Европа-Азия»

Традиционный для Екатеринбурга марафон «Европа-Азия» в этом году отменен. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, - написал глава региона у себя в Instagram.

Евгений Куйвашев надеется, что марафон можно будет провести в следующем году - когда это будет безопасно для всех его участников.

Напомним, марафон традиционно проводится в первые или во вторые выходные августа. В этом году марафонцы должны были пробежать «Европу-Азию» уже 2 августа.

Против отмены марафона выступал один из его организаторов, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Вот как он отвечал на вопрос корреспондента "КП" о том, будет ли он в этом году сам участвовать в забеге.

- Ни в коем случае! И никому не советую этого делать! Во-первых, у многих не было времени и возможности нормально подготовиться к забегу. А во-вторых – там совершенно другой объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Очень высокий риск заразиться, - объяснял Евгений Ройзман.

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