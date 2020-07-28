2020-07-28T15:39:51+03:00
Спорт

«Очень высокий риск заразиться»: в Екатеринбурге из-за коронавируса отменили марафон «Европа-Азия»

Он должен был состояться уже 2 августа
Олег ГАЛИМОВЕвгений СТОЯНОВ
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Для бегунов было три дистанции: 1520 метров, 5 километров, 21,1 километр и 42,2 километраДля бегунов было три дистанции: 1520 метров, 5 километров, 21,1 километр и 42,2 километраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционный для Екатеринбурга марафон «Европа-Азия» в этом году отменен. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, - написал глава региона у себя в Instagram.

Евгений Куйвашев надеется, что марафон можно будет провести в следующем году - когда это будет безопасно для всех его участников.

Напомним, марафон традиционно проводится в первые или во вторые выходные августа. В этом году марафонцы должны были пробежать «Европу-Азию» уже 2 августа.

Против отмены марафона выступал один из его организаторов, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Вот как он отвечал на вопрос корреспондента "КП" о том, будет ли он в этом году сам участвовать в забеге.

- Ни в коем случае! И никому не советую этого делать! Во-первых, у многих не было времени и возможности нормально подготовиться к забегу. А во-вторых – там совершенно другой объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Очень высокий риск заразиться, - объяснял Евгений Ройзман.

В Екатеринбурге отменили марафон "Европа-Азия": мнение Евгения Ройзмана

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Казалось бы, любители бега уже расстроились новостью, что два самых знаменитых марафона «Европа-Азия» и «ЗаБег.рф» в этом году отменяются. Всем виной коронавирус. Но организаторы решили объединить усилия и все-таки провести соревнования (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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