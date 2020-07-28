2020-07-28T15:39:51+03:00
Спорт

Главным тренером «Урала» назначен Юрий Матвеев

В 2015 году под его руководством клуб сохранил прописку в Премьер-Лиге, обыграв по сумме стыковых матчей «Томь»
Олег ГАЛИМОВ
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В 1992 году Матвеев вызывался в сборную России. Фото: пресс-служба ФК "Урал"В 1992 году Матвеев вызывался в сборную России. Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Футбольный клуб «Урал» объявил о назначении на пост главного тренера 53-летнего специалиста Юрия Матвеева. Он уже несколько раз занимал пост исполняющего обязанности. И именно под его руководством в 2015 году «шмели» избежали вылета из Премьер-Лиги, обыграв в стыковых матчах «Томь». Следующие пять лет Матвеев был у руля «Урала-2», с которой взял третье место в третьем дивизионе (ПФЛ).

Отмечается, что три года назад Матвеев успешно закончил обучение на лицензию категории PRO.

- В состав тренерского штаба также вошли Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилёв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке, - отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что последние два года главный клуб Свердловской области возглавлял Дмитрий Парфенов. Специалист был уволен после поражения в полуфинале Кубка России от «Химок» 1:3. По итогам сезона «Урал» занял 11-е место в чемпионате страны.

СПРАВКА «КП»

Юрий Матвеев – уроженец Нижнего Тагила, футбольную карьеру начинал в местном «Уральце», а продолжил в «Уралмаше».

В 1992 году Матвеев вызывался в сборную России. Также будучи футболистом Юрий Матвеев выступал за «Зенит», «Торпедо», ЦСКА, «Ростсельмаш», нижегородский «Локомотив» и зарубежные клубы – «Анкарагюджю» и «Сувон Самсунг Блюуингз».

В 2008 году Матвеев вошел в тренерский штаб «Урала» и с тех пор работает в нашем клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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