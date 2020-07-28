2020-07-28T14:07:59+03:00
Здоровье

Екатеринбурженка, которая не могла лечиться от рака из-за коронавируса, умерла

Динару Мурадову отказывались госпитализировать в больницу № 7 без отрицательного теста на COVID-19. Деньги, собранные на ее лечение, будут переданы людям с онкологией
Олег ГАЛИМОВ
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Динаре Мурадовой было 23 года, в этом году она получила диплом стоматолога. Фото: СОЦСЕТИДинаре Мурадовой было 23 года, в этом году она получила диплом стоматолога. Фото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге скончалась 23-летняя выпускница Уральского государственного медицинского университета Динара Мурадова. На протяжении двух лет девушка боролась с лейкозом (рак крови), но дважды сталкивалась с рецидивом.

Последний произошел этой весной, когда у Динары подтвердился тест на коронавирус. Как рассказывали «КП» родственники, Мурадова не могла продолжить курс химиотерапии в больнице № 7 из-за отсутствия отрицательного анализа на COVID-19.

- В начале июля ее выписали домой, но она почувствовала недомогание. 13 июля сдала в платной клинике тест на COVID-19, и 15 июля пришел положительный результат. В ночь на 16 июля сделала КТ легких – выявили одностороннюю пневмонию в легкой форме. Пришлось лечь в стационар больницы № 24, но на фоне коронавируса произошел повторный рецидив лейкоза. Она хотела обратно попасть в отделение в «семерке», но туда не пускают без отрицательного мазка на COVID-19, - пояснила сестра Динары Эльвира Мурадова.

В этом году Динара получила диплом стоматолога. Фото: СОЦСЕТИ

В этом году Динара получила диплом стоматолога. Фото: СОЦСЕТИ

Днем 28 июля Эльвира сообщила, что ее сестра скончалась.

- Динары с нами больше нет. Спасибо за помощь, у нас на руках было все, но слишком поздно. Деньги переведем в фонд помощи таким же людям, - написала в своем Instagram сестра Динары.

dinara.f.mdinara.f.m
Злокачественные клетки молниеносно поразили почти весь организм настолько, что кажется живого места нет: печень, селезёнка увеличены до таких размеров, что невозможно нормально дышать, кушать, двигаться, постоянно высокая температура, боль во всем теле
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ИСТОЧНИК KP.RU

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