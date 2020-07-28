2020-07-28T13:11:35+03:00
Происшествия

«А вы пьяным что ли не бываете?»: в Кольцово с самолета сняли буйного пассажира

Мужчина употреблял алкоголь прямо во время полета [видео]
Мария Трапезникова
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Мужчина отказывался покидать борт самолета. Фото: скриншот с видеоМужчина отказывался покидать борт самолета. Фото: скриншот с видео
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Вечером 24 июля в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о пьяном дебошире, который приставал к пассажирам и громко ругался матом. Он летел рейсом «Санкт-ПетербургЕкатеринбургХабаровск». Хулиганом оказался 38-летний житель Ленинградской области, который выпивал прямо на борту самолета.

- После приземления в Екатеринбурге мужчина начал вести себя неадекватно: приставал к пассажирам и выражался нецензурно. В результате экипажем было принято решение об отстранении дебошира от дальнейшего перелета до Хабаровска, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

В Кольцово с самолета сняли пьяного дебошира.Видео: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

Когда полицейские зашли на борт, мужчина и правда вел себя вызывающе. Оказалось, летел он не один, а со своим товарищем - но к нему претензий никаких не было. На вопрос полицейских «Вы пьяный?» дерзкий пассажир отвечал только: «Ну и что? А вы пьяным что ли не бываете?» и наотрез отказывался покидать свое место.

- Да он нам весь салон разнесет! - Беспокоились бортпроводницы, глядя, как буйный пассажир пытается достать из сумки документы, ругаясь под нос.

В итоге, полицейским все-таки удалось высадить мужчину из самолета. Для прохождения медосвибдетельствования его доставили в больницу. Оно подтвердило, что тот был пьян. В дежурной части на дебошира составили протокол за мелкое хулиганство. До Хабаровска ему улететь так и не удалось в тот вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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