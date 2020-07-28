«А вы пьяным что ли не бываете?»: в Кольцово с самолета сняли буйного пассажира

Вечером 24 июля в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о пьяном дебошире, который приставал к пассажирам и громко ругался матом. Он летел рейсом «Санкт-Петербург – Екатеринбург – Хабаровск». Хулиганом оказался 38-летний житель Ленинградской области, который выпивал прямо на борту самолета.

- После приземления в Екатеринбурге мужчина начал вести себя неадекватно: приставал к пассажирам и выражался нецензурно. В результате экипажем было принято решение об отстранении дебошира от дальнейшего перелета до Хабаровска, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792982" frameborder="0"></iframe> В Кольцово с самолета сняли пьяного дебошира.Видео: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

Когда полицейские зашли на борт, мужчина и правда вел себя вызывающе. Оказалось, летел он не один, а со своим товарищем - но к нему претензий никаких не было. На вопрос полицейских «Вы пьяный?» дерзкий пассажир отвечал только: «Ну и что? А вы пьяным что ли не бываете?» и наотрез отказывался покидать свое место.

- Да он нам весь салон разнесет! - Беспокоились бортпроводницы, глядя, как буйный пассажир пытается достать из сумки документы, ругаясь под нос.

В итоге, полицейским все-таки удалось высадить мужчину из самолета. Для прохождения медосвибдетельствования его доставили в больницу. Оно подтвердило, что тот был пьян. В дежурной части на дебошира составили протокол за мелкое хулиганство. До Хабаровска ему улететь так и не удалось в тот вечер.