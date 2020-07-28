2020-07-28T09:40:54+03:00
Экономика

Итоги онлайн-конференции «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки для экономии»

Какие существуют инструменты для экономии средств и как выбрать для себя подходящий вариант?
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В конференции приняли участие представители УБРиР, банка Открытие”, Альфа-Банка. Экспертную оценку дал финансовый аналитик Константин Селянин.

В связи с пандемией существенно изменилась модель потребления клиентов. Помимо массового обналичивания денег с банковских счетов, произошел отток потребления от магазинов к дистанционным сервисам. Банки отследили и поддержали эту тенденцию, предложив клиентам новые инструменты, которые поощряют их за онлайн-покупки.

Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР. Фото: пресс-служба УБРиР

Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР. Фото: пресс-служба УБРиР

Следуя трендам, в УБРиР создали уникальную карту “Комфорт”, которая позволяет получать кэшбэк до 5% при оплате услуг ЖКХ в мобильном приложении. ”Мы стремимся создавать условия, в которых клиент будет зарабатывать и экономить свое время” — поделился директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР Олег Попков. В банке “Открытие” сделали ставку на дебетовую карту с высоким кэшбеком — 11% в определенной категории, которую может выбрать сам клиент (например, транспорт, красота и здоровье, рестораны или путешествия). “Любимую” категорию можно менять раз в месяц.

Помимо кэшбеков, представители банков рассказали о менее очевидных банковских инструментах, позволяющих клиентам заработать. Популярность набирают индивидуальные инвестиционные счета с управлением (ИИС).

Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области. Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области. Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области Ирина Чекмарева рассказала слушателям конференции, что для грамотного пользования подобными инструментами в банке “Открытие” сделали обучающую онлайн-платформу opentrainer.ru. Здесь можно научиться инвестициям онлайн в индивидуальном порядке с консультантом или пройти курс лекций и вебинаров на тему трейдинга.

Как не потерять то, что уже накоплено? В этом вопросе эксперты единогласно поддержали идею диверсификации.

Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области. Фото: пресс-служба Альфа-Банк

Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области. Фото: пресс-служба Альфа-Банк

Вместо того, чтобы хранить денежные средства в одном месте, разумнее разбить их на несколько “кубышек”. Например, оставить часть средств на вкладе, остальное перевести в валюту, открыть накопительный счёт и часть инвестировать, при условии если вы обладаете высоким уровнем финансовой грамотности. Важно понимать, что если вы храните деньги в иностранной валюте (речь о долларах или евро), они будут эффективны только в долгосрочной перспективе — 3-5 лет и более. Также разумно хранить или вкладывать деньги именно в той валюте, в которой вы планируете их тратить — поделилась управляющий Альфа-Банком в Свердловской области Елена Разумовская.

Подводя итоги, финансовый аналитик Константин Селянин справедливо отметил: “У нас крепкая банковская система, но государство принимает новые законы, из-за которых теряется доверие к банкам.” Не стоит бояться пробовать новые банковские инструменты и использовать по максимуму все возможности банков для поиска своей выгоды.

Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Фото из личных архивов спикера

Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Фото из личных архивов спикера

Главное делать это с умом и не стесняться обращаться за консультацией к компетентным специалистам по финансам, если ваших собственных знаний недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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