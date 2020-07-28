Итоги онлайн-конференции «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки для экономии»

В конференции приняли участие представители УБРиР, банка “Открытие”, Альфа-Банка. Экспертную оценку дал финансовый аналитик Константин Селянин.

В связи с пандемией существенно изменилась модель потребления клиентов. Помимо массового обналичивания денег с банковских счетов, произошел отток потребления от магазинов к дистанционным сервисам. Банки отследили и поддержали эту тенденцию, предложив клиентам новые инструменты, которые поощряют их за онлайн-покупки.

Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР. Фото: пресс-служба УБРиР

Следуя трендам, в УБРиР создали уникальную карту “Комфорт”, которая позволяет получать кэшбэк до 5% при оплате услуг ЖКХ в мобильном приложении. ”Мы стремимся создавать условия, в которых клиент будет зарабатывать и экономить свое время” — поделился директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР Олег Попков. В банке “Открытие” сделали ставку на дебетовую карту с высоким кэшбеком — 11% в определенной категории, которую может выбрать сам клиент (например, транспорт, красота и здоровье, рестораны или путешествия). “Любимую” категорию можно менять раз в месяц.

Помимо кэшбеков, представители банков рассказали о менее очевидных банковских инструментах, позволяющих клиентам заработать. Популярность набирают индивидуальные инвестиционные счета с управлением (ИИС).

Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области. Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области Ирина Чекмарева рассказала слушателям конференции, что для грамотного пользования подобными инструментами в банке “Открытие” сделали обучающую онлайн-платформу opentrainer.ru. Здесь можно научиться инвестициям онлайн в индивидуальном порядке с консультантом или пройти курс лекций и вебинаров на тему трейдинга.

Как не потерять то, что уже накоплено? В этом вопросе эксперты единогласно поддержали идею диверсификации.

Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области. Фото: пресс-служба Альфа-Банк

Вместо того, чтобы хранить денежные средства в одном месте, разумнее разбить их на несколько “кубышек”. Например, оставить часть средств на вкладе, остальное перевести в валюту, открыть накопительный счёт и часть инвестировать, при условии если вы обладаете высоким уровнем финансовой грамотности. Важно понимать, что если вы храните деньги в иностранной валюте (речь о долларах или евро), они будут эффективны только в долгосрочной перспективе — 3-5 лет и более. Также разумно хранить или вкладывать деньги именно в той валюте, в которой вы планируете их тратить — поделилась управляющий Альфа-Банком в Свердловской области Елена Разумовская.

Подводя итоги, финансовый аналитик Константин Селянин справедливо отметил: “У нас крепкая банковская система, но государство принимает новые законы, из-за которых теряется доверие к банкам.” Не стоит бояться пробовать новые банковские инструменты и использовать по максимуму все возможности банков для поиска своей выгоды.

Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Фото из личных архивов спикера

Главное делать это с умом и не стесняться обращаться за консультацией к компетентным специалистам по финансам, если ваших собственных знаний недостаточно.