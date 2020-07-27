Думала простуда, а оказался – рак: в Екатеринбурге спасают стоматолога с лейкозом и коронавирусом

- Врачи прогнозов не дают, не знают, сколько она так протянет, - рассказывает екатеринбурженка Эльвира Мурадова о своей сестре Динаре, у которой полтора года назад диагностировали лейкоз (рак крови).

В этом году 23-летняя девушка окончила с красным дипломом Уральский Государственный Медицинский Университет, где пять лет училась на врача-стоматолога. О страшной болезни она узнала случайно. Осенью 2018 года приболела, думала сезонное ОРВИ.

- У Динары был сильный кашель и слабость, - вспоминает Эльвира. – Антибактериальные препараты не давали эффекта и тогда ее направили на анализ костного мозга. Он показал превышение бластных клеток на 51%. Сразу же назначили 7 курсов химиотерапии. Сестрёнка облысела, потеряла волосы, длинною до поясницы.

Динара выучилась на стоматолога, а госэкзамен сдавала из больницы. Фото: предоставлено семьей девушки

Динара проходила лечение в городской больнице № 7. Второй этап лечения - это поддерживающая химиотерапия из 12 курсов - проходил с мая 2019 по май 2020 года. На протяжении этого года часто случались воспалительные заболевания, с которыми ранее девочка не сталкивалась: острый тонзиллит, тяжёлая пневмония (реанимация), воспаления в полости рта.

ВСПЫШКА COVID-19

Борьба Динары с раком пришлась на момент самого «расцвета» коронавируса в Свердловской области. Как результат – вспышка инфекции в одном из отделений ГКБ № 7. Девушку в экстренном порядке выписали в надежде уберечь от заразы. Но было уже поздно.

- В начале июля ее выписали домой, но она почувствовала недомогание. 13 июля сдала в платной клинике тест на COVID-19, и 15 июля пришел положительный результат. В ночь на 16 июля сделала КТ легких – выявили одностороннюю пневмонию в легкой форме. Пришлось лечь в стационар больницы № 24, но на фоне коронавируса произошел повторный рецидив лейкоза. Она хотела обратно попасть в отделение в «семерке», но туда не пускают без отрицательного мазка на COVID-19, - пояснила Эльвира Мурадова.

ЭКСТРЕННЫЙ СБОР СРЕДСТВ

Сейчас родные и близкие Динары собирают деньги на оплату дорогостоящего лечения в Санкт-Петербурге, даже пришлось продать машину.

Девушка заразилась коронавирусом во время лечения лейкоза в ГКБ № 7. Фото: предоставлено семьей

Злокачественные клетки молниеносно поразили почти весь организм настолько, что, кажется, живого места нет. А печень и селезенка увеличились до таких размеров, что невозможно нормально дышать, двигаться.

- Постоянно высокая температура, боль во всем теле и ещё много того, о чем даже не хочется писать, - указала в своем последнем посте в Instagram 4 дня назад Динара. - Сейчас я не могу попасть в гематологическое отделение, потому что лежу в инфекционном отделении 24 больницы с пневмонией. КТ чистая, но нужно ждать отрицательный мазок на коронавирус. Здесь мне ничем помочь не могут, только сбивают температуру, переливают тромбоциты и эритроциты, когда они сильно падают. А после меня снова ждёт пункция и тяжелая высокодозная химиотерапия.

Только на первый курс лечения в Северной столице необходимо 10 500 евро (около 880 тысяч рублей – прим.ред.).

- В мире правят деньги и связи, это ни для кого не секрет. Но я всегда была на стороне человечности, и мне часто попадаются люди не отказывающие в помощи, – пишет сестра Динары в соцсетях под постам с просьбой о помощи.

Реквизиты для помощи можно найти в блоге Эльвиры Мурадовой

elvira.marketing Помогите!Никогда не думала, что придётся обращаться с такой просьбой. Ситуация сложная и срочная. Два года мы боролись с лейкозом. Моя родная сестрёнка, моя маленькая девочка. Не смотря на болезнь, в этом году закончила мед. университет с красным дипломом

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