2020-07-27T10:04:47+03:00
Общество

Анна Кузнецова потребовала проверить Среднеуральский женский монастырь на жестокое обращение с детьми

Омбудсмен направит обращения в Генпрокуратуру и председателю Следственного комитета
Олег ГАЛИМОВ
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По данным уполномоченного, в монастыре в настоящее время находятся 16 несовершеннолетних.По данным уполномоченного, в монастыре в настоящее время находятся 16 несовершеннолетних.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова направит запрос в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь. Омбудсмен среагировала на заявления о насилии над детьми, проживающими в обители отца Сергия.

По информации надзорных органов, на территории монастыря сейчас проживают 16 несовершеннолетних.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, внимание к ситуации привлек документальный фильм Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». Телеведущая также призывала силовиков проверить ситуацию вокруг детей после съемок на Среднем Урале.

- Я обсуждал эту тему с Анной Юрьевной, будем и дальше следить за развитием ситуации вокруг обители, - рассказал «КП» Игорь Мороков. – Дети в монастыре живут с родителями или законными представителями. Я неоднократно приезжал туда и общался с ними. Были ли преступления или нет – это может сказать только Следственный комитет. Не секрет, что у Александра Ивановича (Бастрыкина) преступления против детей держатся на особом контроле. И, будем говорить честно, если бы что-то и было, то уже давно бы возбудили уголовное дело.

Немаловажным фактом является и то, что Екатеринбургская епархия продолжает сбор информации о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре. В начале июля там выступили с заявлением, что нашлись свидетельства о преступлениях за 2009-2010 года.

- В епархию продолжают поступать все новые свидетельства. В связи с чем просим бывших воспитанников, считающих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, - сообщили на сайте Екатеринбургской епархии.

Всем, кто готов поделиться информацией, обещают анонимность и конфиденциальность. Сбором сведений занимается руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло, телефон + 7-912-622-28-84.

В случае необходимости бывшим воспитанникам пообещали оказать духовную и психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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