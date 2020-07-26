2020-07-26T09:07:07+03:00
Общество

Такого на Первом канале не покажут: в уральской женской колонии провели «Модный приговор»

Осужденным пришлось самим шить себе наряды и подбирать декорации [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУФСИН по Свердловской областиФото: ГУФСИН по Свердловской области
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Необычное мероприятие провели в женской колонии № 16 Краснотурьинска – осужденные приняли участие в конкурсе «Модный приговор». От знаменитой программы Первого канала его отличало, пожалуй, лишь место проведение.

Участницы и организаторы «модного» шоу отнеслись к подготовке со всей серьезностью, Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Участницы и организаторы «модного» шоу отнеслись к подготовке со всей серьезностью, Фото: ГУФСИН по Свердловской области

А основные атрибуты были соблюдены: показ одежды под музыку с аплодисментами и оценки жюри, в перерывах – выступления танцевальных коллективов.

Для участия в конкурсе осужденным пришлось самим сшить себе наряды, изготовить декорации, а также выбрать аксессуары. Всего было три номинации - повседневная одежда, деловой костюм, и вечерний наряд.

Коллективное фото участниц конкурса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Коллективное фото участниц конкурса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

- Членам жюри пришлось нелегко: каждая участница была по-своему оригинальна и креативна, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области. - После жарких споров все же пришли к единому мнению: самый «модный приговор» вынесен участнице под первым номером Марине Н. Все три ее образа были гармоничны и оригинальны, а их демонстрация - грациозной и нежной.

На Урале в женской колонии прошел "Модный приговор".Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

СПРАВКА

В ИК-16 осужденные женщины трудоустроены на пошиве швейных изделий, на расфасовке порошка, сельхозпроизводстве. С начала года они произвели продукции на 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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