Курсы английского языка Екатеринбурге 2020: адреса, сколько стоит
В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие лингвистические центры Екатеринбурга перешли на онлайн-занятия. Уроки проходят в Skype или Zoom. Причем преподаватели считают, что занятия в таком формате гораздо эффективнее тез, где необходимо личное присутствие ученика.
– Онлайн - занятия для многих детей даже более эффективны, чем занятия в классе, - считает Светлана Елохова, основатель Linguakid Akademy. – У 90% моих учеников концентрация онлайн значительно выше офлайна. Они не крутятся по сторонам, внимательно слушают, изучают. К тому же когда все больше людей переходят на фриланс и путешествуют, онлайн-занятия – отличное возможность заниматься из любой точки мира. Не надо никуда ходить: открыл Skype или WhatsApp – и ты с учителем.
– Нам повезло, что вирус застал нас в то время, когда в интернете появилось такое огромное количество легкодоступных ресурсов для изучения языка. Учителя стали активными пользователями онлайн досок Miro, Jamboard от Google, где на огромной доске можно сформовать целый план урока с картинками, видео, текстами, вопросами и новой лексикой, – добавляет Софья Сотрихина, основатель школы English Plus.
Некоторые педагоги уверены, что занятия онлайн не только эффективнее, но и интереснее.
– Дети не видят конечного результата. Не думают, что им когда-то понадобится английский. Им важен процесс. Если им нравится урок, они горы свернут: будут с нетерпением ждать следующего занятия и заговорят на английском в кратчайшие сроки, - делится своим опытом Полина Клепарская, преподаваталь Polly school. – Мы стараемся делать онлайн-занятия максимально увлекающими, чтобы дети могли, как и в офлайне, подвигаться, поиграть, поговорить. А еще интернет-обучение позволило нам пригласить иностранного преподавателя, и дети целый месяц практиковались с носителем. Мы опрашивали детей в конце последней четверти, которую мы провели онлайн. Детям очень понравилось работать на онлайн-доске, снимать видео.
Есть несколько способов изучить языкФото: Павел МАРТИНЧИК
Рассмотрим нескучные варианты изучения языка онлайн в Екатеринбурге.
ШКОЛЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
1.Linguakid Akademy
Сайт: https://www.linguakid.ru/
Тел.: +7 (982) 757-43-62
Стоимость занятий: от 4800 до 16800 рублей в месяц.
В этой онлайн-школе дети от 5 до 15 лет изучают естественные науки на английском языке: природоведение, страноведение, астрономия. Также на занятиях проводятся опыты и рисование. Через интересные знания язык усваивается легче, поэтому успехи дети делают уже с первых занятий. Преподаватели – Ray из Великобритании и Prisca из Нигерии. Первый урок в группе – бесплатно.
2.Peter Pan
Группа в соцсетях: https://vk.com/oksana.club
Тел.: +7 (982) 600-65-65
Стоимость занятий: от 2800 до 3600 рублей за курс.
Здесь дети учат разговорный английский играючи. Обучение происходит без прямого перевода слов и выражений! Для понимания смысла используются картинки, игрушки, мимика, жесты или же описание ситуации на родном языке.
3. Polly school
Сайт: http://pollyschool.ru/
Тел.: +7 (963) 440-16-68
Стоимость занятий: 3200 рублей в месяц.
В этой школе дети помимо изучения английского проходят бизнес-тренинги, а за отличную учебу получают стипендию. Также есть занятия с носителями языка и разговорный клуб.
ШКОЛЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1.English Plus
Группа в соцсетях: https://www.instagram.com/english_plus_sofia/
Тел.: +7 (953) 055-91-11
Стоимость занятий: от 350 до 1300 рублей.
Занятия строятся на основе новостей, видео и сериалов. Под каждую тему подбирается нужная грамматика. А вместо надоевших сочинений ученики пишут собственные посты в Instagram на английском.
Для изучения языка не обязательно читать множество учебниковФото: Евгения ГУСЕВА
2.Homy chat
Сайт: https://vk.com/homychat_ekb
Тел.: +7 (967) 855-25-80
Стоимость онлайн-встречи: 250 рублей.
Клуб славится своими оффлайн встречами: настольные игры, песенные вечера и разговоры. Но и в онлайне они не отстают. Они предлагают следующие занятия:
Vocabulary monsters – расширение словарного запаса на заданную тему и возможность сразу же на практике отработать все слова и выражения.
News Talk – практика английского через обсуждение новостей.
3. English Tochka
Сайт: https://englishtochka.ru/
Тел.: +7 (800) 707-16-39
Стоимость курса: от 24900 до 49900 рублей.
Если вы занятой человек, и времени на изучение языка совсем нет, то этот вариант для вас. Методика школы – ежедневные 15-минутные разговоры по телефону. Курс длится 2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU