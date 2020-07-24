Курсы английского языка Екатеринбурге 2020: адреса, сколько стоит

В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие лингвистические центры Екатеринбурга перешли на онлайн-занятия. Уроки проходят в Skype или Zoom. Причем преподаватели считают, что занятия в таком формате гораздо эффективнее тез, где необходимо личное присутствие ученика.

– Онлайн - занятия для многих детей даже более эффективны, чем занятия в классе, - считает Светлана Елохова, основатель Linguakid Akademy. – У 90% моих учеников концентрация онлайн значительно выше офлайна. Они не крутятся по сторонам, внимательно слушают, изучают. К тому же когда все больше людей переходят на фриланс и путешествуют, онлайн-занятия – отличное возможность заниматься из любой точки мира. Не надо никуда ходить: открыл Skype или WhatsApp – и ты с учителем.

– Нам повезло, что вирус застал нас в то время, когда в интернете появилось такое огромное количество легкодоступных ресурсов для изучения языка. Учителя стали активными пользователями онлайн досок Miro, Jamboard от Google, где на огромной доске можно сформовать целый план урока с картинками, видео, текстами, вопросами и новой лексикой, – добавляет Софья Сотрихина, основатель школы English Plus.

Некоторые педагоги уверены, что занятия онлайн не только эффективнее, но и интереснее.

– Дети не видят конечного результата. Не думают, что им когда-то понадобится английский. Им важен процесс. Если им нравится урок, они горы свернут: будут с нетерпением ждать следующего занятия и заговорят на английском в кратчайшие сроки, - делится своим опытом Полина Клепарская, преподаваталь Polly school. – Мы стараемся делать онлайн-занятия максимально увлекающими, чтобы дети могли, как и в офлайне, подвигаться, поиграть, поговорить. А еще интернет-обучение позволило нам пригласить иностранного преподавателя, и дети целый месяц практиковались с носителем. Мы опрашивали детей в конце последней четверти, которую мы провели онлайн. Детям очень понравилось работать на онлайн-доске, снимать видео.

Есть несколько способов изучить языкФото: Павел МАРТИНЧИК

Рассмотрим нескучные варианты изучения языка онлайн в Екатеринбурге.

ШКОЛЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1.Linguakid Akademy

Сайт: https://www.linguakid.ru/

Тел.: +7 (982) 757-43-62

Стоимость занятий: от 4800 до 16800 рублей в месяц.

В этой онлайн-школе дети от 5 до 15 лет изучают естественные науки на английском языке: природоведение, страноведение, астрономия. Также на занятиях проводятся опыты и рисование. Через интересные знания язык усваивается легче, поэтому успехи дети делают уже с первых занятий. Преподаватели – Ray из Великобритании и Prisca из Нигерии. Первый урок в группе – бесплатно.

2.Peter Pan

Группа в соцсетях: https://vk.com/oksana.club

Тел.: +7 (982) 600-65-65

Стоимость занятий: от 2800 до 3600 рублей за курс.

Здесь дети учат разговорный английский играючи. Обучение происходит без прямого перевода слов и выражений! Для понимания смысла используются картинки, игрушки, мимика, жесты или же описание ситуации на родном языке.

3. Polly school

Сайт: http://pollyschool.ru/

Тел.: +7 (963) 440-16-68

Стоимость занятий: 3200 рублей в месяц.

В этой школе дети помимо изучения английского проходят бизнес-тренинги, а за отличную учебу получают стипендию. Также есть занятия с носителями языка и разговорный клуб.

ШКОЛЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1.English Plus

Группа в соцсетях: https://www.instagram.com/english_plus_sofia/

Тел.: +7 (953) 055-91-11

Стоимость занятий: от 350 до 1300 рублей.

Занятия строятся на основе новостей, видео и сериалов. Под каждую тему подбирается нужная грамматика. А вместо надоевших сочинений ученики пишут собственные посты в Instagram на английском.

Для изучения языка не обязательно читать множество учебниковФото: Евгения ГУСЕВА

2.Homy chat

Сайт: https://vk.com/homychat_ekb

Тел.: +7 (967) 855-25-80

Стоимость онлайн-встречи: 250 рублей.

Клуб славится своими оффлайн встречами: настольные игры, песенные вечера и разговоры. Но и в онлайне они не отстают. Они предлагают следующие занятия:

Vocabulary monsters – расширение словарного запаса на заданную тему и возможность сразу же на практике отработать все слова и выражения.

News Talk – практика английского через обсуждение новостей.

3. English Tochka

Сайт: https://englishtochka.ru/

Тел.: +7 (800) 707-16-39

Стоимость курса: от 24900 до 49900 рублей.

Если вы занятой человек, и времени на изучение языка совсем нет, то этот вариант для вас. Методика школы – ежедневные 15-минутные разговоры по телефону. Курс длится 2 месяца.