Огонь распространился на 30 гектаров: в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале неделю горит лес

В заповеднике «Денежкин Камень» на севере Свердловской области уже неделю не утихает лесной пожар. Пламя распространяется по тайге вопреки усилиям сотрудников заповедника, пожарных и добровольцев. Так, сегодня, 24 июля, площадь пожара увеличилась до 30 гектаров. Еще вчера она была 25.

- Продвижение пожара на решающем северном и северо-западном направлениях остановлено, - отмечают в пресс-службе заповедника. - Распространение продолжается преимущественно в восточном направлении.

К месту, где горит лес, невозможно подобраться на машине. От дороги приходится идти по густой тайге несколько часов пешком. Поэтому неподалеку от места борьбы с огнем был организован базовый лагерь, в котором живут огнеборцы. Они перекапывают землю, чтобы остановить распространение пламени и тушат пылающий дерн и деревья с помощью ранцевых распрыскивателей. Также на месте ЧП работает авиация.

В Свердловской области уже неделю горит заповедник «Денежкин Камень».Видео: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

- Работа вертолета Ми-8 позволила остановить пожар на решающем направлении и начать работы по локализации на других направлениях. Вдоль южной кромки создана минерализованная полоса, - добавляют в заповеднике. - Вертолет вчера доставил восемь тонн воды на верхнюю кромку пожара. Раздача воды производится мотопомпами и в ранцевые опрыскиватели. Силами МЧС обеспечена подача воды к нижней кромке пожара. Сегодня вертолет МЧС продолжает работать. Сейчас необходимо наращивание группировки квалифицированных лесных пожарных в количестве 67 человек.

Пожар начался из-за «сухой» грозы, прошедшей в заповеднике в прошлую пятницу, 17 июля. Одна из молний ударила в лес, из-за чего вспыхнуло пламя. Сильный ветер и жаркая погода привели к тому, что огонь очень быстро распространился по тайге. Сотрудники заповедника отмечают, что ситуация очень напоминает пожар 2010 года, когда в заповеднике выгорело 3300 гектар леса.

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В Свердловской области на этой неделе появилось сразу две «горячие» точки. Одна – в Нижних Сергах, где из-за ливня произошел настоящий потоп. Другая – в заповеднике «Денежкин Камень». И если в Нижних Сергах ситуация взята под контроль – последствия ЧС ликвидируют, пострадавшим возместят ущерб – то в Денежкином Камне все, похоже, только начинается. (Подробнее)