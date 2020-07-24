Нападающий Павел Погребняк покинул «Урал»

Нападающий Павел Погребняк не стал продлевать контракт с екатеринбургским «Уралом». За два сезона бывший форвард питерского «Зенита» и сборной России провел в составе «шмелей» 33 матча, в которых забил восемь голов. Кроме этого он становился финалистом Кубка страны в сезоне 2018/2019.

В этом году «Урал» завершил чемпионат на 11-й строчке.

- Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры! – говорится в заявлении клуба.

Павел Погребняк: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ В «УРАЛЕ» // СПАСИБО ЗА ИГРУ!.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге Погребняк отметился не только как спортсмен, но и как пациент больницы № 14. Именно там футболист прошел лечение от коронавируса. В знак благодарности Павел подарил врачам билеты на футбол и новый холодильник.

Павел Погребняк благодарит врачей, которые вылечили его от коронавируса.

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