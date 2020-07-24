«Наша жалость выливается в гибель людей»: мэр уральского города заявил о занижении статистики по COVID-19

Накануне глава Тавдинского ГО Виктор Лачимов записал очень жесткое видеообращение к горожанам, в котором заявил о сильном занижении статистики по COVID-19. По его словам, за последний месяц обстановка сильно накалилась – с начала пандемии Тавда была в списке самых «незаразных» городов Свердловской области. Сейчас, согласно официальным данным регионального Роспотребнадзора на 23 июля, в Тавде 41 заболевший коронавирусом.

- На сегодня 134 человека официально находятся под наблюдением. Это потенциально заболевшие люди. Пока на них нет точных данных. А 92 человека – это уже подтвержденные положительные результаты, которые говорят о том, что человек болеет, - заявил Виктор Лачимов. – При той нашей недисциплинированности можно смело сказать, что у нас заболевших не 92 человека, а гораздо-гораздо больше. Это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков, нашей санитарной службы, и продолжают заражать окружающих, своих родственников. Те, кто в возрасте, как правило, просто погибают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792335" frameborder="0"></iframe> Глава Тавдинского ГО заявил о занижении статистики.Видео: Виктор Лачимов на странице во "Вконтакте"

Глава Тавдинского ГО отдельно затронул работу руководителей различных организаций в округе, большинство из которых уже возобновили работу. Виктор Лачимов попросил их соблюдать меры санбезопасности, рекомендации губернатора Евгения Куйвашева и Роспотребнадзора.

Также глава округа напомнил жителям о том, что от коронавируса на днях погиб министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев и депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина.

- Дегтярев – замечательнейший человек, 40 лет. У него уж, наверное, были все возможности, чтобы вылечиться. Но не спасли. То есть сегодня есть группа риска, людям из которой невозможно помочь, - напомнил Лачинов. – Сегодня лекарства от «ковида» нет. Мы лечимся противовирусными препаратами от гриппа, которых в Тавде, кстати, в аптеках нет. И цена их уже под 2,5 тысячи – и не каждая семья их может себе позволить.

Фото: пресс-служба регионального Роспотребнадзора

Глава Тавдинского ГО призвал всех перевозчиков следить за тем, чтобы в общественном транспорте все жители соблюдали масочный режим. Чтобы в автобусы или троллейбусы не пускали пассажиров без средств защиты – для их же безопасности. В противном случае, нарушителей будет ждать серьезный штраф. «Мы жалели людей, а сейчас наша жалость выливается в массовую гибель и получение инвалидности», - жестко отметил Лачимов.

Также в своем обращении глава округа рассказал, что городская медицины в настоящее время испытывает сильные трудности в работе: из-за огромного числа заболевших приходится постоянно открывать дополнительные койки.

- Сегодня открыли 40 коек дополнительных инфекционных в бывшем здании роддома. Еще остался один этаж – будем открывать. Но до бесконечности это делать невозможно. Сегодня наша больница, к сожалению, не справилась с санитарными нормами, - заявил Виктор Лачимов. – Сама вся переболела – врачи. Кто еще должен быть? Мы идем к ним спасать свое здоровье, а они больные все. И больные работают – заражают других. Вот сегодня идет разбор полетов.

Глава Тавдинского ГО еще раз призвал всех горожан не нарушать установленных мер санбезопасности, иначе ему придется прибегать к крайним мерам – денежным наказаниям.

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