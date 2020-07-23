2020-07-23T18:34:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге сохраняются ограничительные меры для пожилых горожанВ Екатеринбурге сохраняются ограничительные меры для пожилых горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально зарегистрировано 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером по числу новых заболевших традиционно стала уральская столица. Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Ревды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Режа, Шалинского, Тугулымского, Ачитского, Артинского, Арамильского и Артемовского городских округов, а также других населенных пунктов региона.

На сегодняшний день с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале им заболело 18 733 человека, из которых 13 365 уже вылечились и вернулись к нормальной жизни. Только за последние сутки из инфекционных отделений больниц выписаны 444 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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Состояние 189 госпитализированных пациентов остается тяжелым, 155 из них находятся в палатах интенсивной терапии, 66 подключены к аппаратам ИВЛ.

726 пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

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Также за сутки зарегистрировано три смертельных случая от коронавируса в Свердловской области. Общее число жертв достигло 213. Отметим, что на этой неделе от COVID-19 скончался министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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