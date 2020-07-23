2020-07-23T16:35:39+03:00
Общество

Героиня фильма Собчак обвинила авторов в обмане из-за кадров с выпивающим мужем

В ответ создатели документалки предложили Христине Самушкиной квартиру и работу в Москве
Олег ГАЛИМОВ
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Христина Самушкина рассказала Собчак о насилии в монастыре, который захватил отец СергийХристина Самушкина рассказала Собчак о насилии в монастыре, который захватил отец СергийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшая послушница скандального схимонаха Сергия (Романова) Христина Самушкина раскритиковала фильм Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». Несмотря на то, что создатели документалки дали девушке высказаться и поведать свою историю, Самушкиной не понравилось, что ее мужа засняли с пивом в руках. Эти кадры показывают в первой половине фильма.

Паре обещали, что муж не появится в кадре.

- Я дома бываю не много, в основном отдыхаю между сменами. В тот день я специально остался с женой. Ну да, было пиво. Но я же не алкоголик какой-то! Больше всего не понравилось, что полностью искажено то, как мы живем. Все вырвано из контекста, - пояснил «КП» муж Христины Самушкиной Денис.

Христина и ее муж Денис. Фото: Youtube

Христина и ее муж Денис. Фото: Youtube

Визит съемочной группы Собчак в Среднеуральский женский монастырь завершился потасовкой: оператору Сергею Ерженкову сломали кисть, а с флэш-карт удалили видео. Но стертые материалы удалось восстановить и телеведущей удалось выпустить фильм о жизни в обители и тайных скитах отца Сергия.

- Мы готовы предложить Христине работу и квартиру в Москве. Но каждый раз, когда мы пытаемся выйти на диалог, вмешивается ее муж Денис. Других комментариев по этой теме не будет, - заявил Сергей Ерженков.

Представители монастыря заявляют, что Самушкину дважды выгоняли из-за неподобающего поведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители монастыря заявляют, что Самушкину дважды выгоняли из-за неподобающего поведенияФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в интервью Собчак Самушкина призналась, что ее часто избивали за время жизни в монастыре.

- Матушка Варвара берет меня за руку и меня начинают бить, - рассказывала Самушкина. – Меня вывернуло всю. А матушка мне говорит «Ты уж так сильно не кричи, ты же ребенок». Отец Сергий называл меня «бесноватым ребенком». За все время меня избивали около 20 раз.

Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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