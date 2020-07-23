«Настоящий уралец, настоящий мужчина»: Антон Шипулин подарил самокат школьнику, который спас тонущего ребенка в Серове

Купание на реке Каква в Серове едва не закончилось трагедией. Семилетний ребенок купался под присмотром бабушки, когда попал в воронку и начал захлебываться водой. Бабушка стала звать на помощь. И тогда в воду бросился 13-летний Максим Бояршинов. С помощью круга, он вытащил на берег тонущего мальчика.

Очевидцы написали о смелом мальчике в соцсетях. Так о Максиме узнал бывший биатлонист, олимпийский чемпион и депутат Госдумы Антон Шипулин. Чтобы поступок ребенка не остался не замеченным спортсмен попросил свою команду связаться с родителями Максима.

Антон Шипулин узнал о смелом мальчике из соцсетей. Фото: Instagram Антон Шипулин

- На вопрос, как мы можем отблагодарить Максима за его героический поступок, мы, если честно, ожидали услышать «телефон, компьютер, планшет», - рассказывает Антон Шипулин. – Но Максим сказал, что ему ничего не нужно. Парень оказался очень скромным. Спасибо его маме, подсказала, что Максим мечтает о трюковом самокате. И мы с командой решили найти самый крутой самокат для Максима. На днях вручили. Смелый, скромный, умный парень. Настоящий уралец, настоящий мужчина. Горжусь такими ребятами!

В МЧС сейчас рассматривается вопрос о вручении юному герою награды МЧС России. Сам Максим Бояршинов не считает свой поступок геройским. Кем станет в будущем, ученик школы № 19 пока не решил. Но уверенно заявляет, что, если увидит тонущего человека, снова придет ему на помощь.