В Екатеринбурге хулиганы взорвали и ограбили банкомат

Сегодня днем, 23 июля, в Пионерском районе Екатеринбурга неизвестные ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный на Блюхера, 59. По словам местных жителей, хулиганы перед этим взорвали его. Информацию о произошедшем «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Криминальное событие имело место, на место происшествия выезжала следственная группа территориального отдела внутренних дел. Сейчас сыщики уголовного розыска проводят работу, направленную на установление точных обстоятельств произошедшего: устанавливаются возможные свидетели и очевидцы и точный материальный ущерб, - рассказал Горелых.

По его словам, предварительно установлено, что ущерб незначительный. По итогам начавшейся проверки полицейские примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе «Сбербанка» информацию подтвердили.

- Сумма ущерба незначительная. Банк оказывает помощь правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе.