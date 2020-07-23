2020-07-23T13:45:48+03:00
Происшествия

Директору «Титановой долины» и его сообщнику ужесточили меру пресечения

Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов ранее были отпущены на свободу из СИЗО
Лев ИСТОМИН
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Оба обвиняемых отправлены под домашний арестОба обвиняемых отправлены под домашний арестФото: Алексей БУЛАТОВ
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23 июля Свердловский областной суд изменил меру пресечения директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову и бывшему заместителю министра экономики региона Михаилу Шилиманову.

15 июля Ленинский район суд выпустил обоих обвиняемых по уголовному делу о взятке под залог: Кызласову выход из СИЗО обошелся в 2,5 миллиона рублей, а Шилиманову – в 1,5 миллиона.

С этим решением не согласился заместитель прокурора района, который выступил против освобождения Кызласова и Шилиманова. Следователь также заявил ходатайство о возвращении обвиняемых в СИЗО.

Михаил Шилиманов и Дмитрий Панов начали общаться задолго до инцидента с арестом. Фото: страница Дмитрия Панова в Facebook

Михаил Шилиманов и Дмитрий Панов начали общаться задолго до инцидента с арестом. Фото: страница Дмитрия Панова в Facebook

В итоге областной суд отменил решение Ленинского районного суда и изменил меру пресечения обоим участникам процесса. Залог им вернут до конца июля, а вместо освобождения из-под стражи, оба отправятся под домашний арест до 17 октября 2020 года.

Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (2,5 миллиона рублей) 17 февраля этого года в кафе на первом этаже бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге от предпринимателя Дмитрия Панова, известного неудачный разведением фазанов.

Михаил Шилиманов выступил посредником при передаче денег. Он уже признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Взятку Кызласов требовал от подрядчика, по версии следствия, за подписание документов по сдаче-приемке работ и их оплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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