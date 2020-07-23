Искусственный интеллект встроили в офисную телефонию

Российский оператор бизнес-телефонии «Манго Телеком» рассказал о новых возможностях искусственного интеллекта, встроенного в АТС.

Например, специальный модуль речевой аналитики теперь сможет проконтролировать, чтобы менеджеры, принимающие звонки клиентов, активнее продвигали сопутствующие товары или рекомендовали дополнительные услуги.

Допродажи увеличивают выручку на 20-30%, и компании, естественно, хотят жестче контролировать процесс и людей, от которых зависят его результаты.

Выборочное прослушивание звонков не даст нужной полноты анализа, рассказывают разработчики, в то время, как ИИ мгновенно определит, что не сказал и что сказал клиенту продавец буквально в каждом телефонном разговоре. По итогу ИИ автоматически подготовит отчет руководству, чтобы подсветить проблему или недоработки конкретных сотрудников, говорится в материалах производителя программы.