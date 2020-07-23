2020-07-23T13:45:01+03:00
Общество

Искусственный интеллект встроили в офисную телефонию

Он контролирует, не отлынивают ли от работы продавцы-консультанты
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Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
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Российский оператор бизнес-телефонии «Манго Телеком» рассказал о новых возможностях искусственного интеллекта, встроенного в АТС.

Например, специальный модуль речевой аналитики теперь сможет проконтролировать, чтобы менеджеры, принимающие звонки клиентов, активнее продвигали сопутствующие товары или рекомендовали дополнительные услуги.

Допродажи увеличивают выручку на 20-30%, и компании, естественно, хотят жестче контролировать процесс и людей, от которых зависят его результаты.

Выборочное прослушивание звонков не даст нужной полноты анализа, рассказывают разработчики, в то время, как ИИ мгновенно определит, что не сказал и что сказал клиенту продавец буквально в каждом телефонном разговоре. По итогу ИИ автоматически подготовит отчет руководству, чтобы подсветить проблему или недоработки конкретных сотрудников, говорится в материалах производителя программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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