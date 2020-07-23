2020-07-23T09:07:44+03:00
Общество

Из обители скандального отца Сергия ушли 38 человек

В Екатеринбургской епархии подтвердили, что среди покинувших Среднеуральский женский монастырь есть монахини, священники и миряне
Олег ГАЛИМОВ
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В этом году скандальный схимонах провел отдельный Крестный ход во время Царских днейВ этом году скандальный схимонах провел отдельный Крестный ход во время Царских днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу 38 человек покинули Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен отцом Сергием (Романовым). Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Первой обитель покинула игуменья Варвара (Крыгина), назначенная руководством епархии настоятельницей. Как рассказал один из послушников, матушка была вынуждена покинуть монастырь из-за травли.

- Моя мама была монахиней Среднеуральского женского монастыря. Ее постригли в 2004 году, - рассказывает бывший послушник Сергей. - Когда начался весь этот конфликт, моя мама поняла, что отцу Сергию никто не указ. По церковным канонам идти против духовенства считается расколом. Мама говорит: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». К тому же она увидела, как начали травить матушку Варвару, когда она посмела сказать слово против отца Сергия. Ее закрывали, не благословляли носить ей еду… В итоге они вместе ушли из монастыря.

Месяц назад церковный суд лишил Сергия духовного сана, но это не мешает ему продолжать захват монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц назад церковный суд лишил Сергия духовного сана, но это не мешает ему продолжать захват монастыряФото: Алексей БУЛАТОВ

ОНИ СО СЧЕТЧИКОМ СТОЯТ?!

Мы обратились к негласному представителю отца Сергия Всеволоду Могучеву с просьбой прокомментировать сведения. Помощник схимонаха назвал подобные заявления епархии «ложью» и «провокацией».

Помощник отца Сергия опроверг информация о том, что из монастыря ушли 38 человек

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- Удивительные данные у них, - начал Могучев. – Интересно, они со счетчиком стоят и всех ушедших считают?! Могу лишь сказать, что это очередные фантазии епархии и Максима Миняйло в частности. В нынешней ситуации им ничего не остается, кроме того, как делать заявления об уходе людей и угрозе массового самосожжения. Сейчас ситуация в монастыре более чем спокойная. К нам приезжают паломники и священники из других регионов. А число тех, кто поддерживает отца Сергия, с каждым днем лишь возрастает.

Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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