«Урал» завершил чемпионат домашним поражением от «Локомотива»

Екатеринбургский «Урал» завершил чемпионат России по футболу домашним поражением от московского «Локомотива». Команда Марко Николича добилась победы благодаря голу Антона Миранчука в компенсированное время первого тайма.

В последней игре сезоне не те не другие не решали свои задачи на сезон. Железнодорожники ещё на прошлой неделе оформили выход в групповой этап Лиги Чемпионов. А «Урал» лишился шанса сыграть домашний финал Кубка, безвольно проиграв дома «Химкам» (1:3).

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Примечательно, что автор единственного гола покинул поле «Екатеринбург Арены» досрочно. За три минуты до финального свистка полузащитник гостей получил вторую жёлтую карточку за необязательный фол в атаке.

По итогам чемпионата «Урал» занял 11-е место, «Локомотив» - завоевал серебряные медали. Ожидается, что новый сезон в российском футболе начнётся 4 августа.