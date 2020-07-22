2020-07-22T21:47:00+03:00
Спорт

«Урал» завершил чемпионат домашним поражением от «Локомотива»

Железнодорожники добились победы благодаря голу Антона Миранчука в конце первого тайма
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК «Урал»Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Изменить размер текста:

Екатеринбургский «Урал» завершил чемпионат России по футболу домашним поражением от московского «Локомотива». Команда Марко Николича добилась победы благодаря голу Антона Миранчука в компенсированное время первого тайма.

В последней игре сезоне не те не другие не решали свои задачи на сезон. Железнодорожники ещё на прошлой неделе оформили выход в групповой этап Лиги Чемпионов. А «Урал» лишился шанса сыграть домашний финал Кубка, безвольно проиграв дома «Химкам» (1:3).

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Примечательно, что автор единственного гола покинул поле «Екатеринбург Арены» досрочно. За три минуты до финального свистка полузащитник гостей получил вторую жёлтую карточку за необязательный фол в атаке.

По итогам чемпионата «Урал» занял 11-е место, «Локомотив» - завоевал серебряные медали. Ожидается, что новый сезон в российском футболе начнётся 4 августа.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рубин - Спартак 22 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин - Спартак 22 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится Рубин - Спартак 22 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Уфа - Арсенал 22 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Уфа - Арсенал 22 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится Уфа - Арсенал 22 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Заболевших нет только в Таборинском районе: карта COVID-19 на Среднем Урале на 22 июля 2020 года
Как будут работать музеи Свердловской области после снятия ограничений
В Екатеринбурге почти три месяца ищут 33-летнего мужчину
Горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона
На Сортировке неизвестный избил девушку возле магазина
На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной
Госэкспертиза разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге
ВТБ запускает новую Travel-карту
Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром
В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил 200 штрафов
«За водой ходим 5 часов»: в горящем заповеднике «Денежкин камень» пожаловались на отсутствие вертолета
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
В Нижнем Тагиле украли контейнеры
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего аптеку
Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под суд
«По приколу»: молодая учительница с Урала выставила на продажу свою девственность, чтобы помочь семье
«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров
В Екатеринбурге перенесли смены в детских лагерях на август
Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя