2020-07-22T11:23:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге разрешили проведение концертов на открытом воздухеВ Екатеринбурге разрешили проведение концертов на открытом воздухеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки официально подтверждены 234 новых случая коронавируса. В лидерах, как и прежде, уральская столица, где специалисты зафиксировали 143 новых случая. Также COVID-19 диагностирован у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Кушвы, Серова и других населенных пунктов Среднего Урала.

Под наблюдением медиков сегодня в Свердловской области находятся 5 522 пациента, 177 из них – в тяжелом состоянии, 151 человек размещен в палате реанимации, 65 подключены к аппаратам ИВЛ.

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За сутки из инфекционных отделений больниц Екатеринбурга и Свердловской области выписано 425 человек (рекорд с начала пандемии), всего же в регионе от коронавируса вылечили 12 921 пациентов.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Алексей БУЛАТОВ

Пополняется печальная статистика смертельных случаев от коронавируса: за сутки на Среднем Урале от COVID-19 скончались пять человек. Всего же в регионе уже 210 жертв пандемии.

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При этом, в Екатеринбурге и Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев разрешил проведение фестивалей и концертов на открытом воздухе с загрузкой площадок на 50%.

В ближайшее время в регионе откроются музеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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