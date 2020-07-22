Всадил в бизнесмена 13 пуль: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на Новомосковском рынке Екатеринбурга

13 июня на Новомосковском рынке Екатеринбурга произошла стрельба. Поводом к ней стала перепалка двух мужчин, которая довольно быстро переросла в рукопашную. Затем драчуны достали травматические пистолеты. Один из мужчин буквально расстрелял своего противника. После этого стрелок сел в свою Toyota Camry и скрылся с места происшествия.

- По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Сначала он перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь, - рассказывал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых. – На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медпомощь.

Задержать стрелка оперативникам уголовного розыска удалось только 20 июля.

По данным «КП», в пострадавшего попали 13 раз. Выпущенные из «травмата» пули угодили мужчине в грудь, живот и руку. Пострадавшим оказался 38-летний владелец ИП по имени Дмитрий. На Новомосковском рынке ему принадлежит один из павильонов, где торгуют лакокрасочной продукцией.

На поиск подозреваемого у сотрудников уголовного розыска ушло больше месяца. Стрелок уже имел криминальный опыт и не хотел снова попадаться в руки полицейских. Но оперативникам все-таки удалось вычислить местонахождение предполагаемого преступника и задержать его.

- Задержанным оказался 36-летний мужчина, который ранее был судим за «Разбой», «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», а также за побои, - пояснил «КП» источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник добавил, что на стрелка завели уголовное дело о попытке убийства.

- Следствие считает, что нападавший намеревался совершить убийство. Но осуществить задуманное он не смог из-за того, что потерпевший оказал ему активное сопротивление, - рассказал силовик.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Расследованием уголовного дела занимается следственный комитет. В пресс-службе ведомства пообещали дать комментарии позже.

Дополнение.

Позже в пресс-службе регионального СК официально подтвердили информацию о задержании стрелка и возбуждении против него уголовного дела о попытке убийства.

- Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается, - рассказали в ведомстве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что случайные посетители Новомосковского рынка чудом не пострадали из-за стрельбы, которую устроили «дуэлянты».