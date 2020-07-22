2020-07-22T09:52:26+03:00
Происшествия

На Урале родители разрешили пьяной дочери-подростку отвезти их на машине домой с дачи

Поездка 16-летней девушки прервалась после встречи с постом ГИБДД
Олег ГАЛИМОВ
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Госавтоинспекция призывает родителей (законных представителей) не допускать и пресекать попытки управления транспортными средствами несовершеннолетними, в том числе исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоцикловГосавтоинспекция призывает родителей (законных представителей) не допускать и пресекать попытки управления транспортными средствами несовершеннолетними, в том числе исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоцикловФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С нестандартной ситуацией пришлось столкнуться сотрудникам ГИБДД в Качканаре. Посреди ночи патруль остановил для проверки «четырнадцатую», за рулем которой сидела 16-летняя девушка. Юная автоледи не смогла предоставить водительское удостоверение, ведь она никогда его не получала.

Компанию ей составил друг и родители, которых она везла из сада в город. Последние так и не объяснили свое решение доверить подростку управление легковушкой.

Но и на этом подробности истории не заканчиваются. Уже во время разбирательства полицейские поняли, что от девушки пахнет спиртным и предложили ей пройти освидетельствование. Результат алкотестера - 0,564 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это в 3,5 раза больше, чем допустимая норма.

Родители должны знать, где и как дети проводят свое время, также родители своим личным примером должны демонстрировать детям соблюдение правил и соблюдение мер безопасности при нахождении вблизи и на проезжей части. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Родители должны знать, где и как дети проводят свое время, также родители своим личным примером должны демонстрировать детям соблюдение правил и соблюдение мер безопасности при нахождении вблизи и на проезжей части. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Сама девушка не отрицала, что перед поездкой употребила алкогольные напитки, при этом родители дочери ничего не смогли пояснить в свое оправдание, - сообщают в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

На школьницу составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». А на ее друга - протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Административные материалы для принятия процессуального решения направлены в суд.

Не останутся без «внимания» и родители девушки, в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее воспитание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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