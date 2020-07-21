Тест «Рубль сбереженный = рубль заработанный»: проверьте, умеете ли вы экономить?
Коронавирус научил жителей разных стран думать не только о своем здоровье, но и правильно распределять семейный бюджет. Старая английская пословица гласит: «Пенни сэкономленный – все равно, что пенни заработанный».
Предлагаем вам проверить, сможете ли вы сэкономить во время похода в магазин?
Для самых экономных МТС предлагает пакет услуг, включающий домашний интернет, домашнее ТВ и мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, всего за 650 рублей, да еще и первый месяц пользования – бесплатно.
1Вы пришли в магазин и выбираете продукты. На какую полку в первую очередь обратите внимание?
Вы пришли в магазин и выбираете продукты. На какую полку в первую очередь обратите внимание?
2У вас еще не закончился стиральный порошок. Поэтому во время очередного похода в маркет, Вы не планировали покупать его в этот раз. Однако на полке увидели объявление об акционной скидке на порошок. Как поступите?
Однако на полке увидели объявление об акционной скидке на порошок. Как поступите?
3Вы обращаете внимание на объем товара в упаковке?
Вы обращаете внимание на объем товара в упаковке?
4Пользуетесь ли вы кредитными банковскими картами?
Пользуетесь ли вы кредитными банковскими картами?
5Сколько Вы потратили в прошлом месяце?
Сколько Вы потратили в прошлом месяце?