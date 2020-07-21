2020-07-21T18:54:57+03:00
Общество

Тест «Рубль сбереженный = рубль заработанный»: проверьте, умеете ли вы экономить?

Пандемия коронавируса учит экономить даже тех, кто раньше не обращал внимания на ценники в магазинах
Лев ИСТОМИН
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Сэкономленный рубль - заработанный рубльСэкономленный рубль - заработанный рубльФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус научил жителей разных стран думать не только о своем здоровье, но и правильно распределять семейный бюджет. Старая английская пословица гласит: «Пенни сэкономленный – все равно, что пенни заработанный».

Предлагаем вам проверить, сможете ли вы сэкономить во время похода в магазин?

Для самых экономных МТС предлагает пакет услуг, включающий домашний интернет, домашнее ТВ и мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, всего за 650 рублей, да еще и первый месяц пользования – бесплатно.

1Вы пришли в магазин и выбираете продукты. На какую полку в первую очередь обратите внимание?

В магазине товар в разных ценовых категориях строго ранжирован
Правильный ответ:Обычно именно на этих полках больше акционного товара, который отпускается по цене, ниже среднего. Здесь же выставляется товар небрендованных марок, но такого же качества. Правда, есть один нюанс – всегда проверяйте срок годности товара.
Вы пришли в магазин и выбираете продукты. На какую полку в первую очередь обратите внимание?

Вы пришли в магазин и выбираете продукты. На какую полку в первую очередь обратите внимание?

2У вас еще не закончился стиральный порошок. Поэтому во время очередного похода в маркет, Вы не планировали покупать его в этот раз. Однако на полке увидели объявление об акционной скидке на порошок. Как поступите?

У вас еще не закончился стиральный порошок. Поэтому во время очередного похода в маркет, Вы не планировали покупать его в этот раз
Правильный ответ:Только четкое распределение средств позволяет сэкономить. В маркетах много товаров со скидками, которые пока Вам не нужны. Не покупать же теперь все подряд с расчетом «потом пригодится».
Однако на полке увидели объявление об акционной скидке на порошок. Как поступите?

Однако на полке увидели объявление об акционной скидке на порошок. Как поступите?

3Вы обращаете внимание на объем товара в упаковке?

Вы обращаете внимание на объем товара в упаковке?
Правильный ответ:Важно обращаться внимание не на яркую упаковку, а на вес и цену, которую придется за него заплатить
Вы обращаете внимание на объем товара в упаковке?

Вы обращаете внимание на объем товара в упаковке?

4Пользуетесь ли вы кредитными банковскими картами?

Пользуетесь ли вы кредитными банковскими картами?
Правильный ответ:Если Вы увидели нужный товар по приемлемой цене, а денег нет – пригодится «кредитка», с условием , что с зарплаты закроете долг и не придется платить проценты.
Пользуетесь ли вы кредитными банковскими картами?

Пользуетесь ли вы кредитными банковскими картами?

5Сколько Вы потратили в прошлом месяце?

Сколько Вы потратили в прошлом месяце?
Правильный ответ:Когда потребитель учитывает расходы, то покупает больше, и только нужные ему вещи. Поэтому экономные люди записывают траты в блокнот, либо пользуются приложением на смартфоне.
Сколько Вы потратили в прошлом месяце?

Сколько Вы потратили в прошлом месяце?

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы человек экономный: деньги считать умеете. МТС предлагает Вам пакет услуг, включающий домашний интернет, домашнее ТВ и мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, всего за 650 рублей, да еще и первый месяц пользования – абсолютно бесплатно.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Экономным человеком вас едва ли можно назвать. Но дешевле не значит хуже: МТС предлагает пакет услуг, включающий домашний интернет, домашнее ТВ и мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, всего за 650 рублей, да еще и первый месяц пользования – бесплатно.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Да вы просто мастер экономии! Таким как Вы МТС предлагает пакет услуг, включающий домашний интернет, домашнее ТВ и мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, всего за 650 рублей, да еще и первый месяц пользования – бесплатно.
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