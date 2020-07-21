Тест «Рубль сбереженный = рубль заработанный»: проверьте, умеете ли вы экономить?

Коронавирус научил жителей разных стран думать не только о своем здоровье, но и правильно распределять семейный бюджет. Старая английская пословица гласит: «Пенни сэкономленный – все равно, что пенни заработанный».

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