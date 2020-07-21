2020-07-21T14:19:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге период ограничений продлен до 27 июляВ Екатеринбурге период ограничений продлен до 27 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах по количеству заболевших уральцев – Екатеринбург (+128).

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Также COVID-19 диагностирован у жителей Нижнего Тагила, Камышлова, Бисерти, Первоуральска, Березовского, Североуральска, Серова и других населенных пунктов области.

Общее число зараженных коронавриусом с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале составило 18 250 человек, из которых 12 496 человек полностью вылечились от болезни, в том числе 404 – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сегодня состояние 184 пациентов инфекционных отделений больниц Свердловской области оценивается как тяжелое, 155 находятся в реанимации, 70 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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Также за сутки зарегистрировано 10 новых случаев гибели от COVID-19, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 205 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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