Топ-5 инструментов для дачи: на какие модели стоит обратить внимание

Грамотный подход к выбору инструментов — это вклад в ваш будущий комфорт в дачных работах. Зачастую выбор мототехники влечет за собой утомительный и проблемный уход: перелив топлива в камеру сгорания, запуск не с первого раза, наличие бензиновых выхлопов. Подобные факторы подталкивают потребителя сделать выбор в пользу садовой аккумуляторной техники, которая не нуждается в дополнительном обслуживании.

Один из лидеров рынка, бренд Greenworks, предлагает экологичные и удобные в использовании аналоги бензиновых инструментов.

КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ GREENWORKS G40PH51, 51СМ

Кусторез G40PH51. Фото: Пресс-служба GreenWorks.

Главная особенность этого инструмента, которая сразу бросается в глаза, — телескопическая штанга. Она позволяет удлинить кусторез до 1,9 м, поэтому обрезание и подравнивание деревьев без лишних неудобств станет возможным на любой высоте. Инструмент отличается низким уровнем вибрации, а специальный щиток станет вашим оберегом для защиты рук от травм. Технические характеристики кустореза: вес — 3,1 кг, лезвие с алмазной заточкой и шаг среза в 18 мм.

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ GREENWORKS GDC40

Мойка GDC40. Фото: Пресс-служба GreenWorks.

Эта модель станет вашим верным помощником в борьбе с загрязнениями на любой поверхности. Мойка с легкостью очистит велосипеды, автомобиль, садовые дорожки, а окна и витрины будут сиять. Основным преимуществом является независимость инструмента от электропитания: аккумулятор с продолжительным временем работы делает устройство мобильным, а легкий вес — удобным в использовании. Технические характеристики мойки: вес — 7,9 кг, мощность двигателя — 650 Вт, объем резервуара для воды — 20 л.

ВОЗДУХОДУВ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ GREENWORKS GD40BV

Воздуходув GD40BV. Фото: Пресс-служба GreenWorks.

Универсальная модель экологичного бренда поможет избавиться не только от листьев на улице, но и от мелкого мусора в помещении: благодаря аккумулятору и отсутствию вредных выхлопов пылесос не оставляет неприятного запаха и с легкостью справляется с уборкой. Наличие мешка для листьев, удобной прорезиненной рукоятки и функции мульчирования — основные преимущества инструмента, которые дополняются прекрасными техническими характеристиками: вес — 2,18 кг, емкость мешка — 45 л, бесщеточный двигатель и достигающая 185 км/ч скорость воздушного потока.

ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ GREENWORKS GD40BC 40V, 35 СМ

Триммер GD40BC. Фото: Пресс-служба GreenWorks.

Зачастую на даче можно столкнуться с труднодоступными для газонокосилки участками. Здесь на помощь приходит триммер: инструмент предназначен для скашивания травы, сорняков и поросли. Катушка с выводом лески диаметром 2 мм и металлический диск в комплекте помогут придать газону аккуратный вид. Бесщеточный двигатель Digi Pro экологичен и безвреден, а аккумулятор 40V позволяет триммеру работать в течение продолжительного времени без подзарядки. Отличительной чертой этой модели является совместимость с другими инструментами линейки 40V G-MAX. Технические характеристики: вес устройства — 5,5 кг, а максимальная скорость вращения катушки — 5300 об/мин.

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ САМОХОДНАЯ GREENWORKS GD40LM4GSP 40V, 46 СМ

Газонокосилка GD40LM4GSP. Фото: Пресс-служба GreenWorks.

Первое, что несомненно порадует вас в этой газонокосилке, -- функция 3-в-1: мульчирование, задний сбор травы и боковой выброс. Универсальность и высокотехнологичность модели проявляются в наличии различных режимов кошения, а 7-ступенчатый рычаг позволяет регулировать высоту от 25 мм до 80 мм. Газонокосилка не страшны механические повреждения камнями благодаря системе защиты двигателя, а емкости аккумулятора, подходящего к инструментам всей линейке 40V G-MAX, хватает на обработку площади до 800 м² без подзарядки. Технические характеристики: вес устройства — 29 кг, объем травосборника — 55 л.