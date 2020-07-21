2020-07-21T10:41:48+03:00
Происшествия

Мощный прорыв: из-за аварии на теплотрассе в Реже без воды остались 26 тысяч человек

Пока бригада рабочих устраняет протечку, местным жителям организовали подвоз воды
Юлия СТАЛИНА
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Из-за аварии на теплотрассе в Реже без воды остались 26 тысяч человек.Из-за аварии на теплотрассе в Реже без воды остались 26 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области случилась серьезная коммунальная авария. В Реже прорвало трубы на городских сетях и 26 тысяч человек остались без воды. Это случилось 20 июля в 14 часов.

- На Липовском водоводе несколько серьёзных порывов, в связи с чем в Реже отключено центральное водоснабжение. Как прокомментировал директор МУП "Реж-Водоканал", предприятие работает в экстренном режиме. Время возобновления водоснабжения на данный момент не известно, - сообщают в на Официальной странице Администрации Режевского ГО в соцсети «Вконтакте».

Из-за аварии в городе остались без холодной воды 204 дома, 11 детских садом. Как выяснилось позже, случилось два прорыва: один на въезде из города со стороны Невьянска, а второй порыв – на 72 километре трассы «г. Невьянск-г. Реж». Одну проблему уже устранили. Сейчас в городе организовали подвоз воды.

- По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о подвозе воды для населения в микрорайоны города. График можно уточнить в своей управляющей компании. На данный момент вода есть в микрорайонах Вокзал и Гавань (кроме Медгородка) от Рефтинского водохранилища, - отметили в администрации.

Предварительной причиной аварии назвали ветхость сетей водоснабжения МУП «Реж-Водоканал». Но ситуацией в Реже уже заинтересовалась прокуратура Свердловской области. В надзорном ведомстве сообщили о начале проверки.

- Прокуратура даст правовую оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное водоснабжение, а также проверит, какие меры предпринимались со стороны муниципального предприятия по ремонту и замене изношенных участков сетей водоснабжения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, это не единственная авария в Свердловской области. Сейчас в Нижних Сергах устраняют последствия ливня, который затопил весь город. Никто из людей не пострадал, но материальный ущерб еще неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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