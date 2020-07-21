2020-07-27T11:13:07+03:00
Экономика

Онлайн-конференция «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки для экономии»

Реально ли заработать на кэшбеках? Куда вложить свободные средства? Как лучше хранить деньги: вклады vs наличные. Как защитить сбережения от инфляции?
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Среди участников конференции - представители банковского сектора, в частности, Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области; Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области; Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР.

Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области

Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области

Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР. Фото: пресс-служба УБРиР

Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР. Фото: пресс-служба УБРиР

Экспертную оценку даст Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук.

Константин Петрович Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Фото из личных архивов спикера

Константин Петрович Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Фото из личных архивов спикера

Подключайтесь 27 июля в 13:00 к нашей онлайн-конференции «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки для экономии» на сайте ural.kp.ru и в официальной группе Комсомольская правда Екатеринбург Вконтакте.

Онлайн-конференция «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки в для экономии».Реально ли заработать на кэшбеках? Куда вложить свободные средства? Как лучше хранить деньги: вклады vs наличные. Как защитить сбережения от инфляции? Обсудим эти и другие вопросы с представителями банковского сектора и приглашенными экспертами. В конференции участвуют: Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области Подключайтесь к прямому эфиру 27 июля в 13:00

«Комсомольская правда» регулярно проводит онлайн-конференции для представителей бизнес-сообщества, власти, журналистов, общественников для обсуждения актуальных вопросов для Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь обсуждаются актуальные вопросы в сфере ЖКХ, недвижимости, здравоохранения. Спикеры максимально открыто обсуждают экологические реформы, высокотехнологичную медицину, банковские продукты и комфортную городскую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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