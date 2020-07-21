Онлайн-конференция «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки для экономии»

Среди участников конференции - представители банковского сектора, в частности, Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области; Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области; Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР.

Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области

Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР. Фото: пресс-служба УБРиР

Экспертную оценку даст Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук.

Константин Петрович Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Фото из личных архивов спикера

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Онлайн-конференция «Умные финансы: вклады, инвестиции и лайфхаки в для экономии».Реально ли заработать на кэшбеках? Куда вложить свободные средства? Как лучше хранить деньги: вклады vs наличные. Как защитить сбережения от инфляции? Обсудим эти и другие вопросы с представителями банковского сектора и приглашенными экспертами. В конференции участвуют: Разумовская Елена Алексеевна, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области Олег Попков, директор дивизиона "Екатеринбург" УБРиР Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Ирина Чекмарева, заместитель управляющего банком "Открытие" в Свердловской области Подключайтесь к прямому эфиру 27 июля в 13:00

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