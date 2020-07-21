Из Екатеринбурга и еще пяти городов России хотят возобновить международные полеты

В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла границы с другими странами. До настоящего времени перелеты возможны только внутри страны. Однако сейчас прорабатываются вопросы о возобновлении международного авиасообщения. На первом этапе хотят разрешить перелеты из шести крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Соответствующее предложение направил в правительство первый заместитель министра транспорта РФ – глава Росавиации Александр Нерадько. Эти города были выбраны по географическому принципу – в каждом регионе был определен крупный аэропорт, из которого за границу смогут вылетать и жители других соседних городов.

Согласовывать список стран для международного авиасообщения территориальные подразделения выбранных городов будут с федеральным Роспотребнадзором, Росавиацией и МИД России.

По словам источника «Известий», на первом этапе полеты за границу будут выполняться из выбранных городов, которые до полного возобновления станут так называемыми внутригосударственными хабами. На втором этапе Роспотребнадзором, Росавиацией и МИДом каждые две недели будет направляться в правительство список стран, в которые по эпидемиологической ситуации можно будет вылететь из любого межднуродного аэропорта страны, даже если он не является хабом.

- Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции, - объясняет собеседник «Известий».

Точная дата возобновления международных полетов пока не известна. Официально в Росавиации и Минтрансе РФ пока ничего не комментриют.

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