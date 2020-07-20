«Эйс Вентура по–уральски»: кинолог таможни променяла Екатеринбург на деревню, чтобы спасать диких животных

Уехать из города в деревню решается не каждый. Но, благодаря моде на все натуральное с приставкой «ЭКО», люди все чаще переселяются из бетонных многоэтажек в уютные деревянные домики. Жительница Екатеринбурга Екатерина Николаенко, несмотря на свою сложную работу в уральской таможне аэропорта Кольцово, променяла мегаполис на огород и домашнее хозяйство. А в последствии начала еще спасать диких животных. Вот что из этого получилось.

У каждого животного свой отдельный вольер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОНИ МОГЛИ СТАТЬ ШУБОЙ»

Дом Екатерины находится прямо на углу улицы, дальше только река и зеленое поле. Найти его можно с трудом даже по навигатору. Кругом тишина, автомобилей почти не видно. Нашу машину хозяйка встретила у ворот.

- Дом старенький у нас, но мы здесь живем уже три года. Когда переехали, тут все было в ужасном состоянии. Постепенно привели все в порядок, внутри постелили теплые полы, сделали небольшой ремонт. Снаружи пришлось подпирать дом, потому что он чуть не упал, - начала разговор наша героиня.

Умка поселился у Екатерины три года назад.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заходим во двор, и тут привычные представления о деревенской жизни заканчиваются. Рядом с домом длинное деревянное сооружение – это вольер из четырех клеток, в каждом по собаке. Из крайних двух вольеров недовольно лают на незнакомцев две молодые лайки, в соседнем спокойно наблюдает за нами овчарка, а в самом последнем суетливо бегают из угла в угол серые пушистые хвостики.

- Это наши Умка и Фуфа, енотовидные собаки. Не путайте с енотами, они, как лисы, - улыбается Екатерина. – Мальчику три года. Мне его муж подарил, когда мы только сюда переехали. Его выкупили у зверофермы, где их выращивают, а потом делают из них шубы.

В воспитании енотовидной собаки Екатерине пригодились навыки кинолога. Чтобы приучить дикое животное к человеку свердловчанке потребовалось несколько лет. Умка не ручной, но со временем научился без опаски подходить к хозяйке и брать еду из ладони, гуляет только на паводке. Вскоре у самца появилась подружка – Фуфа.

- Мы ее взяли этой зимой в ужасном состоянии. Шерсть была скатана в валенок, подстричь ее смогли только весной. Люди перекупили ее у зверофермы, взяли в дом. Но потом поняли, что не справятся, - рассказывает Екатерина. – Пока она не такая адаптированная, как Умка. Но мы ежедневно тренируемся. Каждый день я прихожу к вольеру и кормлю их с рук. Раньше она меня кусала, а сейчас смело подходит.

Енотовидные собаки живут в отдельном вольере.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо енотовидных собак Умки и Фуфы в большой семье Екатерины появился еще один хищник. Это куница по кличке Корица. Она еще совсем малышка, четырехмесячную крошку женщина забрала у таких же хозяев, которые быстро поняли, что содержание диких животных - это нелегко. Буквально за несколько дней Екатерина вместе с мужем Антоном сколотили клетку и обустроили ее внутри.

К слову, Корица быстро обжилась. Когда мы подошли к ее домику, хвостатая во всю скакала от одного бревна к другому и любопытно обнюхивала каждого незнакомца, пытаясь просунуть нос через клетку.

- Пока я ее не приучаю к рукам, но планирую. Эти животные могут жить в домашних условиях. Всего за несколько дней она уже осмелела и уже активно ест с ладони. Она до безумия любит мед.

Куница спустя несколько дней начала адаптироваться и привыкать к новым хозяевам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина признается, дикие животные научили ее терпению. Это помогает ей в работе кинологом. Кстати, в коллективе у женщины нет отбоя от внимания коллег. Они постоянно интересуются, как живут ее необычные подопечные. А однажды у Николаенко в вольере жил медведь. Его тоже женщина забрала у безответственных хозяев и приютила на несколько месяцев. Затем передала в заповедник.

- Есть миф, что медведи едят только мясо, но я убедилась, что они самые настоящие вегетарианцы. Конечно, падальщики, но самое любимое лакомство для них - это яблоки, - шутит сотрудница таможни. - Но держать его у себя дома я долго не смогла. Ему необходимо больше места.

Недавно в семье появилась куница по кличке Корица.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДНЕМ ИЩЕТ НАРКОТИКИ, ВЕЧЕРОМ – ЯЙЦА В КУРЯТНИКЕ

Сама работу у Екатерины серьезная – двенадцать лет она кинолог таможни аэропорта Кольцово. Вместе со своей подопечной семилетней овчаркой Динамикой свердловчанка следит, чтобы пассажиры не смогли провезти наркотики и валюту. А дома женщина перевоплощается в фермера. Тут у нее и город, а также целое хозяйство с утками, курами, козами и поросятами.

В деревне скучать не приходится, зато вся еда натуральная.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перебраться из города Екатерина решила вместе с мужем и сыном от первого брака супруга. Семья быстро нашла хороший вариант в деревне Гелева, небольшом населенном пункте в 50 километрах от Екатеринбурга. Женщина признается, что устала от суеты мегаполиса, захотелось тишины и самим производить качественные продукты.

переехать из Екатеринбурга Екатерина решилась вместе с мужем. И не пожалела об этом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам надоел город и его постоянные пробки, но больше всего хотелось есть нормальную еду. Например, нормальные яйца без антибиотиков, нормальное мясо. Мясо, выращенное здесь, не готовится за полчаса, а требует длительной термической обработки. А все, что покупается в магазинах, по вкусу другое. Помимо домашней птицы, поросят у меня еще и муж охотник. Есть козы и их из молока я варю сыр, делаю йогурты и творог, - перечисляет Екатерина.

Теперь Екатерине и ее мужу Антону скучать не приходится. Утро у семьи начинается в 6:00. Пока жена гуляет с собаками, в это время хозяин дома кормит птиц и доит коз. К завтраку на столе свежее молоко и яйца. Потом домочадцы разъезжаются по работам. Антон работает пять дней в неделю недалеко от деревни, а Екатерина два через два. Кстати, супруг нашей героини тоже бывший кинолог. Так что с животными они говорят на одном языке.

Лайки помогают мужу Екатерины охотиться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я по образованию ветеринар, но по профессии никогда не работала. Зато знания помогают мне вести хозяйство. Если кто-то вдруг заболеет, могу объяснить специалисту по телефону, а он мне совет даст. Так получается быстрее отреагировать, - говорит кинолог уральской таможни.

Сейчас хозяйство у Екатерины позволяет прокармливать всю семью и даже родителей. Все, что остается, Николаенко продают знакомым. В будущем планируют расширить свою ферму.