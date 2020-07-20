«Контракт расторгнут»: в клубе «Урал» рассказали, кто будет тренировать футболистов после отставки Дмитрия Парфенова

О том, что главный тренер футбольного клуба «Урал» уходит со своего поста стало известно в воскресенье вечером. Сам Дмитрий Парфенов объявил об этом после неудачного матча «Урал - Химки». Игра проходила на территории уральской команды – стадионе «Екатеринбург-Арена». Но родные стены не помогли. «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3.

- Проиграли самый важный матч года. Конечно, должен кто-то отвечать, наверное, главный тренер, - сказал после игры Дмитрий Парфенов. - Здесь оправданий нет.

По словам Дмитрия Парфенова, 19 июля «Урал» проиграл самый важный матч года. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Однако официально о смене главного тренера футбольный клуб объявил лишь на следующий день – в понедельник, 20 июля. Причем это не единственное изменение в тренерском штабе.

- Руководством футбольного клуба «Урал» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым, - сообщают в пресс-службе ФК «Урал». - Также тренерский штаб «Урала» покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Руководить подготовкой «Урала» теперь будет главный тренер команды «Урал-2» Юрий Матвеев. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Теперь руководить подготовкой команды к матчу заключительного тура Российской Премьер-Лиги будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев. На игре наша команда встретится с «Локомотивом».

- Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! - сказал Дмитрий Парфенов. - Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений. Мы всегда чувствовали поддержку трибун! Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждет впереди много новых побед!

Главным тренером «Урала» Дмитрий Парфенов стал в 2018 году. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до финала Кубка России.

«Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

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