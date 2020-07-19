Коронавирус в Екатеринбурге: последние новости на 19 июля 2020 года
Коронавирус по-прежнему не уходит из Свердловской области. Так, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 245 жителей региона. Таким образом с начала пандемии заразиться успели 17 789 человек.
- Состояние 182 госпитализированных оценивается, как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 на аппаратах ИВЛ, - уточняют в оперативном штабе. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов - 800.
При этом из больницы было выписано 170 человек. Таким образом к настоящему моменту уральским врачам удалось вылечить 11 786 человек.
Если говорить в целом по стране, то за сутки было выявлено 6 109 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Больше всего - в Москве 591. Свердловская область с 245 новыми заболевшими в этом антирейтинге оказалась на втором месте - сразу за столицей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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