2020-07-19T08:59:25+03:00
Происшествия

«Хотел посалютовать в честь Дня металлурга»: в Первоуральске на водоеме мужчина устроил стрельбу из карабина

Когда прибыла полиция, у него резко поднялось кровяное давление, из-за чего его пришлось положить в больницу
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
После того, как врачи окажут подозреваемому медицинскую помощь, его доставят в отделение полиции.После того, как врачи окажут подозреваемому медицинскую помощь, его доставят в отделение полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На водоеме под Первоуральском накануне отдых горожан потревожили звуки стрельбы. Как оказалось, один из местных мужиков, приехавший к воде, чтобы отметить День металлурга, решил устроить салют при помощи охотничьего карабина. Он дал залп в небо. К месту ЧП вскоре прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что стрелок был пьян.

- На базу отдыха мужчина 1979 года рождения приехал на Land Cruiser с «красивыми» номерами, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Никто не пострадал. По одной из версий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он хотел посалютовать. Однако, сыщики отрабатывают и иные возможные версии.

Доставить стрелка в отделение полиции не удалось — у того вдруг резко подскочило кровяное давление.

- Подозреваемого доставили в больницу, - добавляет Валерий Горелых. - После того, как врачи окажут ему необходимую медицинскую помощь, он будет доставлен в отдел полиции для опроса и привлечения к предусмотренной законодательством ответственности по целому букету допущенных им правонарушений, как по части ГИБДД, так и в целом. Не исключается и возможность привлечения его к уголовной ответственности. Это будет зависеть от итогов разбирательства - что официально пояснят при опросе очевидцы и свидетели.

Сам карабин сотрудники полиции изъяли у мужчины и приобщили к материала проверки, как вещественное доказательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На новой неделе в Екатеринбурге спадет аномальная жара
Жители Екатеринбурга потушили Мерседес, загоревшийся во дворе
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
Отдых под присмотром: на каких водоемах на Урале дежурят спасатели
В Екатеринбурге «криминальное трио» тратило деньги с сотни чужих банковских карт
В Екатеринбурге наглый наркоман похитил телевизор через окно
На Урал идут сильные грозы и ураганный ветер: правила безопасности
На «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали дюжину красавиц
Глава Минздрава Мурашко оценил работу свердловского онкодиспансера
Пожар у вокзала в Екатеринбурге потушили: подробности ЧП
Изучить Арктику: МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям
Почему в Екатеринбурге не смотря на пандемию, прошел крестный ход: отвечает губернатор
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
На подготовку уральских школ к 1 сентября потратят 750 миллионов рублей
На Урале больше 50 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
Количество травмированных граждан на объектах СвЖД снизилось на 5% за полугодие
На трассе «Пермь-Екатеринбург» нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника