«Хотел посалютовать в честь Дня металлурга»: в Первоуральске на водоеме мужчина устроил стрельбу из карабина

На водоеме под Первоуральском накануне отдых горожан потревожили звуки стрельбы. Как оказалось, один из местных мужиков, приехавший к воде, чтобы отметить День металлурга, решил устроить салют при помощи охотничьего карабина. Он дал залп в небо. К месту ЧП вскоре прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что стрелок был пьян.

- На базу отдыха мужчина 1979 года рождения приехал на Land Cruiser с «красивыми» номерами, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Никто не пострадал. По одной из версий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он хотел посалютовать. Однако, сыщики отрабатывают и иные возможные версии.

Доставить стрелка в отделение полиции не удалось — у того вдруг резко подскочило кровяное давление.

- Подозреваемого доставили в больницу, - добавляет Валерий Горелых. - После того, как врачи окажут ему необходимую медицинскую помощь, он будет доставлен в отдел полиции для опроса и привлечения к предусмотренной законодательством ответственности по целому букету допущенных им правонарушений, как по части ГИБДД, так и в целом. Не исключается и возможность привлечения его к уголовной ответственности. Это будет зависеть от итогов разбирательства - что официально пояснят при опросе очевидцы и свидетели.

Сам карабин сотрудники полиции изъяли у мужчины и приобщили к материала проверки, как вещественное доказательство.