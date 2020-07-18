2020-07-18T11:03:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Екатеринбург по-прежнему лидирует по числу новых случаев коронавируса. Фото: Лев ИстоминЕкатеринбург по-прежнему лидирует по числу новых случаев коронавируса. Фото: Лев Истомин
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки статистика пополнилась 259 новых случаев коронавируса. С начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 заразились 17 544 человек.

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В Екатеринбурге по данным на 18 июля за сутки коронавирусом заболели 117 человек. Остальные случаи зафиксированы в Краснотурьинске, Волчанке. Нижнем Тагиле, Кушве, Среднеуральске, Первоуральске, Серове, Новой Ляле и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Урале. Фото: Яндекс.Статистика

Динамика распространения коронавируса на Урале. Фото: Яндекс.Статистика

Состояние 183 пациентов инфекционных отделений больниц врачи оценивают как тяжелое, 152 из них расположены в палатах интенсивной терапии, состояние 757 пациентов оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

С начала пандемии COVID-19 победили 11 616 человек, в том числе 343 пациента за последние сутки.

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В регионе зафиксированы еще пять новых смертельных случаев от коронавируса, общее число жертв инфекции на Среднем Урале – 193.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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