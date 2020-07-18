На Урале в ДТП пострадали четверо детей

В Свердловской области в пятницу вечером в пятницу, 17 июля, произошло четыре ДТП с участием детей. В двух случаях причиной аварий стали нарушения родителями несовершеннолетних ПДД, которые управляли автомобилями, еще в двух случаях дети находились без контроля взрослых.

Первое ДТП произошло на 49 километре трассы Екатеринбург – Серов под Невьянском, где 42-летняя женщина за рулем «Ниссан Жук» не справилась с управлением при повороте налево и вылетела в кювет. Трое пассажиров иномарки, включая двух детей автолюбительницы 12 и 16 лет, получили травмы. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Сысертью 51-летний мужчина на мопеде тоже неправильно выбрал скорость и съехал с дороги в кювет. В итоге сам водитель и его 13-летний сын (оба без мотошлемов) с травмами. У подростка диагностированы ушиб головного мозга, внутренняя гематома, а также ушиб грудной клетки и множественные ссадины. Его доставили в Детскую многопрофильную больницу №9 Екатеринбурга.

В Богдановиче 52-летний водитель иномарки «Хенде». Выезжая с прилегающей территории, сбил 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде. У школьницы врачи диагностировали перелом руки и ссадины.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

А в городе Полевской 56-летняя женщина за рулем автомобиля «Хенде» сбила 6-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. Ребенка доставили в ДМБ №9 в Екатеринбурге.

Позже выяснилось, что ребенок гулял с мамой, во время прогулки девочка неожиданно выбежала на дорогу и попала под колеса иномарки.