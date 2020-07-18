2020-07-18T08:37:43+03:00
Общество

Скандальный схимонах Сергий благословил экс-полковника ГРУ Квачкова на «ратный подвиг»

В ответ бывший сотрудник внешней разведки назвал основателя уральского монастыря «патриархом Гермогеном»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Схимонах запрещен с служении, однако ведет Богослужения в обителиСхимонах запрещен с служении, однако ведет Богослужения в обителиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Скандальный схимонах Сергий (в миру – Николай Романов) благословил прибывшего из Москвы бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова на «ратный подвиг».

- Бог да благословит вас на ратный подвиг, чтобы вы донесли правду до русского народа, - говорит Сергий на видео, которое опубликовал помощник схимонаха Всеволод Могучев.

В ответ на эти слова Квачков назвал основателя Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» «патриархом Гермогеном», который известен как вдохновитель народных ополчений в 17 столетии.

Владимир Квачков получил благословение на "ратные подвиги". Фото: скрин с видео Всеволода Могучева

Владимир Квачков получил благословение на "ратные подвиги". Фото: скрин с видео Всеволода Могучева

Также экс-сотрудник службы внешней разведки дал обещание схимонаху донести его позицию до российских военнослужащих. Квачков признался, что его отговаривали от посещений обители под Екатеринбургом, так как у схимонаха скандальная репутация. Однако он все равно прилетел на Урал на «Царские дни». Ранее Квачков отбыл тюремный срок за подготовку военного мятежа в стране.

Имя схимонаха Сергия (Николая Романова) стало известно на всю страну после серьезного спора с Екатеринбургской епархией – священник говорил о том, что коронавируса не существует и призвал посещать храмы в период пандемии. Также он говорил о «цифровом рабстве» и предательстве со стороны власти интересов народа.

Сначала отцу Сергию запретили проповедовать и вести Богослужения, а 3 июля лишили сана, после чего сторонники Сергия заявили о необходимости защиты схимонаха.

Владимир Квачков приехал поддержать отца Сергия.Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в Среднеуральском женском монастыре 17 июля 2020 года пообщался с журналистами. Видео: Юлия Сталина/"КП-Екатеринбург"

В ночь на 17 июля в память об императорской семье, расстрелянной в Екатеринбурге 102 года назад, схимонах провел в монастыре альтернативный Крестный ход, собравший около 1,5 тысячи человек. Официальный Крестный ход, организованный Екатеринбургской епархией и возглавляемый лично митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, собрал более 10 тысяч участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Схимонаха Сергия лишили сана - духовник даже не приехал на заседание в епархию. Но тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди, ни церковный суд, который сейчас идет над схиигуменом. Последним толчком к грядущей буре стал визит в монастырь Ксении Собчак. Журналистка задумала снять фильм об опальном схимонахе и тех страстях, которые кипят на его огромной территории, но нарвалась на боевых монахинь… (Подробности)

Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детей

Скандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию второй части беседы [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Пожар у вокзала в Екатеринбурге потушили: подробности ЧП
Изучить Арктику: МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям
Почему в Екатеринбурге не смотря на пандемию, прошел крестный ход: отвечает губернатор
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
На подготовку уральских школ к 1 сентября потратят 750 миллионов рублей
На Урале больше 50 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
Количество травмированных граждан на объектах СвЖД снизилось на 5% за полугодие
На трассе «Пермь-Екатеринбург» нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника
ЕВРАЗ НТМК заложил электронную капсулу времени с посланиями будущим металлургам к 100-летию комбината
На Урале полицейские ищут женщину с косоглазием
В Екатеринбурге дорожники расширят «бутылочное горлышко» под мостом на Щербакова
На Среднем Урале с космоса засняли 28 нелегальных рубок леса
В уральской глубинке мужчина, поссорившись с подругой, набросился на нее с ножом
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
«Не надо испытывать стационары на прочность»: глава Минздрава РФ попросил уральцев носить маски
Одежда или ремонт: УБРиР проанализировал траты клиентов в первом полугодии
Предлагали снять порчу: в Екатеринбурге будут судить мать и дочь, обокравших женщин на восемь миллионов
Выбросили из окна наркотики: в Екатеринбурге полицейские устроили ночную погоню за легковушкой
Екатеринбурженка отправилась на телешоу, чтобы изменить свою жизнь
На Шарташе на 20 суток закрыли беседки из-за того, что в них пускали гостей без масок
За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще девять смертей от коронавируса
«Позвонили в скорую и сообщили, что нашли труп»: на Урале поймали двух мужчин, которые избили незнакомца, а затем увезли на речку
ВИЗ-Сталь и ВИЗ отмечают День металлурга в онлайн формате
В Свердловской области выросло число медиков, заболевших COVID-19
Грузоотправителям СвЖД стали доступны онлайн-заказы услуг охраны и сопровождения грузов
Уральские таможенники перехватили две тонны нелегального табака
На Урале легковушка сбила пешехода, после чего его отбросило под колеса «Камаза»
Царским крестным ходом в Екатеринбурге прошли 10 тысяч человек