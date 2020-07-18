Скандальный схимонах Сергий благословил экс-полковника ГРУ Квачкова на «ратный подвиг»

Скандальный схимонах Сергий (в миру – Николай Романов) благословил прибывшего из Москвы бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова на «ратный подвиг».

- Бог да благословит вас на ратный подвиг, чтобы вы донесли правду до русского народа, - говорит Сергий на видео, которое опубликовал помощник схимонаха Всеволод Могучев.

В ответ на эти слова Квачков назвал основателя Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» «патриархом Гермогеном», который известен как вдохновитель народных ополчений в 17 столетии.

Владимир Квачков получил благословение на "ратные подвиги". Фото: скрин с видео Всеволода Могучева

Также экс-сотрудник службы внешней разведки дал обещание схимонаху донести его позицию до российских военнослужащих. Квачков признался, что его отговаривали от посещений обители под Екатеринбургом, так как у схимонаха скандальная репутация. Однако он все равно прилетел на Урал на «Царские дни». Ранее Квачков отбыл тюремный срок за подготовку военного мятежа в стране.

Имя схимонаха Сергия (Николая Романова) стало известно на всю страну после серьезного спора с Екатеринбургской епархией – священник говорил о том, что коронавируса не существует и призвал посещать храмы в период пандемии. Также он говорил о «цифровом рабстве» и предательстве со стороны власти интересов народа.

Сначала отцу Сергию запретили проповедовать и вести Богослужения, а 3 июля лишили сана, после чего сторонники Сергия заявили о необходимости защиты схимонаха.

Владимир Квачков приехал поддержать отца Сергия.Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в Среднеуральском женском монастыре 17 июля 2020 года пообщался с журналистами. Видео: Юлия Сталина/"КП-Екатеринбург"

В ночь на 17 июля в память об императорской семье, расстрелянной в Екатеринбурге 102 года назад, схимонах провел в монастыре альтернативный Крестный ход, собравший около 1,5 тысячи человек. Официальный Крестный ход, организованный Екатеринбургской епархией и возглавляемый лично митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, собрал более 10 тысяч участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Схимонаха Сергия лишили сана - духовник даже не приехал на заседание в епархию. Но тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди, ни церковный суд, который сейчас идет над схиигуменом. Последним толчком к грядущей буре стал визит в монастырь Ксении Собчак. Журналистка задумала снять фильм об опальном схимонахе и тех страстях, которые кипят на его огромной территории, но нарвалась на боевых монахинь… (Подробности)

Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детей

Скандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв. (Подробности)