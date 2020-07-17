«На сына напали двое»: мама уральского депутата, который до комы избил крымчанина, рассказала свою версию драки

Новость о том, что драка депутата Первоуральской городской думы привела к перелому основания черепа для жителя Крыма, наделала много шума. Позже стало известно, что этим депутатом являлся Назар Галат, но произошедшее он никак не комментировал. Зато от мамы пострадавшего стало известно, что мужчина после драки впал в кому.

Но недавно заявление сделала и мама Назара Галата Татьяна Мелякова. Женщина является инвалидом-колясочником, а еще она, как и сын, состоит в «Единой России». По словам женщины, Назар Галат лишь оборонялся во время драки с двумя мужчинами и не виноват в столь печальном итоге потасовки. Более того, когда пострадавший упал, то Назар Галат бросился ему на помощь и привел в чувства. После этого, по словам Татьяны Меляковой, пострадавший даже смог сам покинуть место драки.

Женщина написала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину, а также к Дмитрию Медведеву, который является председателем партии «Единая Россия». Письмо Татьяны Меляковой опубликовало издание Shaytanka.ru

Драка произошла под окнами этого дома в Сках. Фото: Яндекс.Карты.

Все произошло в крымском городе Саки, где живет Татьяна Мелякова. Ее сын Назар Галат приехал навестить маму.

- Мы находились в квартире, а компания пьяных мужчин курила у подъезда, нецензурно выражались, дым от сигарет затянул всю квартиру и подъезд, - вспоминает мама депутата. - Так как мой сын является астматиком, он начал задыхаться. Я сделала замечание компании пьяных мужчин через окно своей квартиры и в ответ услышала оскорбления в нецензурной форме в мой адрес.

После этого, по словам Татьяны Меляковой, сын спустился к компании, которая оскорбила его маму, и начал пытаться прогнать дебоширов словами.

- Двое из троих мужчин накинулись на него с кулаками, сын защищался и в результате потасовки один из мужчин упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание, — пишет Татьяна Мелякова.

В этот момент женщина начала вызывать полицию. Она уточнила, что Назар Галат был единственный, кто начал оказывать пострадавшему помощь. Он полил ему на лицо воду, повернул на бок, похлопал по щекам. После этого тот пришел в чувства. Депутат помог ему сесть на скамейку, а сам вернулся в квартиру, вспоминает женщина.

Татьяна Мелякова добавила, что после многочисленных материалов в прессе против ее сына, которые она называет клеветническими, у нее обострились проблемы со здоровьем. В частности, у женщины случился гипертонический криз, воспалилась мочеполовая система, поднялась температура и почти отказали руки.

- Я нахожусь на грани жизни и смерти в связи с нервным напряжением, - сетует женщина.

Она призывает Владимира Путина, Александра Бастрыкина и Дмитрия Медведева дать указание следственным органам справедливо разобраться в данной ситуации.

Отметим, что следователи пока не стали заводить уголовное дело по факту произошедшего.