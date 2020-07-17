Уральский боец Петр Ян получил Mercedes от Игоря Алтушкина

Глава РМК Игорь Алтушкин подарил Mercedes уральскому бойцу Петру Яну. Подарок спортсмен получил за победу в титульном поединке UFC, который прошел в прошлые выходные. Игорь Алтушкин вручил чемпиону ключи и поблагодарил за успешное выступление. По словам Петра Яна, он знал, что его ждет сюрприз.

Фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

– Очень приятно – это огромнейший подарок. Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте – у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат, — рассказал Пётр Ян.

Фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Чемпион признался, что ему нравятся машины, как и многим мужчинам и привел интересную аналогию, относящуюся к его отношениям с автомобилями.

– Со многими машинами я как «аватар» – сажусь и чувствую, что какое-то слияние происходит», - поделился спортсмен.

Фото: пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Напомним, что в прошлое воскресенье на «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошел значимый поединок за звание нового чемпиона UFC в легчайшем весе. Боец из Екатеринбурга Петр Ян сошелся в схватке и бразильцем Жозе Альдо. Бой был сложным, но завершился победой уральца. Победа стала для спортсмена уже седьмой в UFC и пятнадцатой в профессиональной карьере. Благодаря победе Петра Яна Россия вышла на второе место по числу обладателей пояса в сильнейшей лиге единоборств.

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