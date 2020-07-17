2020-07-17T12:49:41+03:00
Происшествия

«Кутили всю ночь»: под Екатеринбургом 18-летний парень без прав устроил ДТП, в котором пострадали шесть человек

Машину водитель взял у своей тети, чтобы покататься с друзьями, но не справился с управлением и вылетел в кювет
Мария Трапезникова
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Парень не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где перевернулась. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиПарень не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где перевернулась. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Ранним утром 17 июля, около 05:30, на 28-м километре трассы «ЕкатеринбургРежАлапаевск» произошло серьезное ДТП, в котором пострадали шесть человек – из них три подростка. Предварительно установлено, что 18-летний парень, сидевший за рулем легковушки Hyundai, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

В аварии пострадали шесть человек, включая трех детей.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В тот момент в салоне находились шесть человек: молодые люди 18, 19 лет, а также подростки 16 и 17 лет. Все они сильно пострадали и были экстренно бригадой скорой помощи госпитализировали в травматологическое отделение Березовской ЦГБ. После осмотра медиками их отпустили домой. Еще один 16-летний подросток был госпитализирован с переломом ключицы. Третий пострадавший подросток доставлен в реанимационное отделение ЦГБ №23 в Екатеринбурге.

На место выезжали медики, спасатели МЧС, которые провели деблокировку дверей, чтобы вытащить пострадавших из смятой машины, а также инспекторы ГИБДД. После аварии автомобиль поместили на спецстоянку.

На место выезжали спасатели МЧС. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

На место выезжали спасатели МЧС. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Молодые люди пояснили сотрудникам полиции, что с вечера четверга они отдыхали в районе тропы здоровья в Березовском. Около пяти утра к ним подъехал знакомый на машине, и они решили прокатиться в сторону поселка Монетный, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии ни пассажиры, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому и получили серьезные травмы.

18-летний парень, водитель, объяснил, что машину взял у тети, чтобы покататься. Прав у него никогда не было, от прохождения медосвидетельствования он отказался. На него инспекторы ГИБДД составили административный протокол. Сейчас решается вопрос об избрании меры административного воздействия за отказ от прохождения освидетельствования. Теперь ему грозит либо арест до 15 суток, либо штраф в 30 тысяч. А владельцу машины, тете парня, грозит штраф до 30 тысяч за передачу автомобиля лицу без прав. Ее же вызвали на допрос.

Водитель не смог ответить ни на один вопрос.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, что нельзя садиться за руль пьяным, употреблять алкоголь перед поездкой на машине и даже накануне. А также нельзя садиться за руль без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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