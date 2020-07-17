2020-07-17T11:58:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Несмотря на пандемию городские пляжи заполнены отдыхающими горожанамиНесмотря на пандемию городские пляжи заполнены отдыхающими горожанамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки коронавирус диагностирован у 301 уральца, в том числе у 185 жителей столицы региона.

Также COVID-19 обнаружили у жителей Нижнего Тагила, Красноуфимска, Первоуральска, Невьянска, Качканара, Верхотурья, Серова, Североуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Когда разгонят кальянщиков у ККТ «Космос» и какие еще проблемы волнуют жителей Екатеринбурга: отвечает зампредседателя Гордумы

00:00
00:00

Общее число случаев коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 17 285 человек, из которых 11 273 – полностью побороли опасную инфекцию, в том числе 336 человек – за последние сутки.

Сейчас 187 пациентов инфекционных отделений больниц находятся в тяжелом состоянии, 156 - в реанимации, 74 – на аппаратах ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Пополняется статистика смертей: 9 случаев за сутки, и 188 случаев гибели от коронавируса с начала пандемии.

Перевал Дятлова: точка в деле гибели туристов или многоточие? Мнение историка из Екатеринбурга

00:00
00:00

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге провели традиционный Крестный ход в память о трагической гибели семьи императора Николая Второго. В нем приняли участие около 10 тысяч человек, большая часть из которых шли по городу без масок и без соблюдения социальной дистанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области выросло число медиков, заболевших COVID-19. Цифра достигла 820 человек (подробнее)

«Как на другой планете все живут»: реаниматолог из Екатеринбурга призвал горожан соблюдать самоизоляцию. По его словам, ежесуточно в отделения поступает порядка 200 тяжелых больных (подробнее)

Когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев на вопрос о снятии ограничительных мер раскритиковал нарушителей введенных ограничений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
«Не надо испытывать стационары на прочность»: глава Минздрава РФ попросил уральцев носить маски
Одежда или ремонт: УБРиР проанализировал траты клиентов в первом полугодии
Предлагали снять порчу: в Екатеринбурге будут судить мать и дочь, обокравших женщин на восемь миллионов
Выбросили из окна наркотики: в Екатеринбурге полицейские устроили ночную погоню за легковушкой
Екатеринбурженка отправилась на телешоу, чтобы изменить свою жизнь
На Шарташе на 20 суток закрыли беседки из-за того, что в них пускали гостей без масок
За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще девять смертей от коронавируса
«Позвонили в скорую и сообщили, что нашли труп»: на Урале поймали двух мужчин, которые избили незнакомца, а затем увезли на речку
ВИЗ-Сталь и ВИЗ отмечают День металлурга в онлайн формате
В Свердловской области выросло число медиков, заболевших COVID-19
Грузоотправителям СвЖД стали доступны онлайн-заказы услуг охраны и сопровождения грузов
Уральские таможенники перехватили две тонны нелегального табака
На Урале легковушка сбила пешехода, после чего его отбросило под колеса «Камаза»
Царским крестным ходом в Екатеринбурге прошли 10 тысяч человек