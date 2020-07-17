Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки коронавирус диагностирован у 301 уральца, в том числе у 185 жителей столицы региона.

Также COVID-19 обнаружили у жителей Нижнего Тагила, Красноуфимска, Первоуральска, Невьянска, Качканара, Верхотурья, Серова, Североуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

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Общее число случаев коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 17 285 человек, из которых 11 273 – полностью побороли опасную инфекцию, в том числе 336 человек – за последние сутки.

Сейчас 187 пациентов инфекционных отделений больниц находятся в тяжелом состоянии, 156 - в реанимации, 74 – на аппаратах ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Пополняется статистика смертей: 9 случаев за сутки, и 188 случаев гибели от коронавируса с начала пандемии.

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В ночь на 17 июля в Екатеринбурге провели традиционный Крестный ход в память о трагической гибели семьи императора Николая Второго. В нем приняли участие около 10 тысяч человек, большая часть из которых шли по городу без масок и без соблюдения социальной дистанции.

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