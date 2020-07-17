За сутки на Среднем Урале выявили 301 новый случай COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали 301 новый случай коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+185). Напомним, что вчера в регионе подтвердились 349 случаев, это почти рекорд. Последний раз похожие цифры были зарегистрированы в начале июня. Всего в регионе – 17285 заражений.

На сегодняшний день в стационарах под присмотром медиков находятся 5765 человек. 187 пациентов – в тяжелом состоянии, из них 74 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 828. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали девять смертей от коронавируса. Всего в регионе – 188 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики вылечили 11286 человек. Только за сутки из больниц выписали 336 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

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